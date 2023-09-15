Сельский учитель отсудила право на досрочную пенсию в Волгоградской области





В Волгоградской области сельский учитель из Новоаннинского района отсудила право выхода на досрочную пенсию по старости, передает V102.RU. Как сообщили в районном суде, женщина оспорила решение Пенсионного фонда России, который в декабре 2022 года ей в этом отказал по причине маленького льготного стажа работы в размере 19 лет 2 месяцев и 9 дней.

В суде было установлено, что в стаж почему-то не были включены периоды работы женщины в должности заместителя директора начальной школы, а также заместителя директора по внеклассной и воспитательной работе с детьми средней школы. В итоге из расчетов выпал период в 7 лет 8 месяцев и 24 дня, поскольку в Пенсионном фоне отсутствовали сведения, что женщина работала не только заместителем директора, но и учителем.

Суд установил, что ее общий стаж составил более 25 лет. Все это время она проработала учителем в сельской начальной школе и сельской средней школе.

Пенсионный суд РФ обязали зачесть спорные периоды в стаж и назначить учителю страховую пенсию по старости с 5 апреля 2022 года.

Фото из архива ИА «Высота 102»