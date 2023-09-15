Общество

В Волгоградской области на выходные обещают +3° и туман с дождем

Общество 15.09.2023 16:37
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15.09.2023 16:37


В Волгоградской области к выходным синоптики прогнозируют туманы и значительное похолодание. Как сообщает V102.RU, также вероятны кратковременные дожди. 

— В субботу, 16 сентября, по региону без существенных осадков. В ночные и утренние часы в отдельных районах опустится туман. Ветер северного направления 6-11 м/с. Ночью столбики термометров покажут всего +6...+11 °С, при прояснении температура упадет до +3 °С, в дневные часы воздух прогреется до +19...+24 °С, — рассказали информагентству в Волгоградском ЦГМС. 

В воскресенье, 17 сентября, вероятны небольшие дожди. Ночью и утром в отдельных районах возможен туман. Ветер северо-восточный 6-11 м/с. В  ночной период +8...+13 °С, при прояснении до +4 °С, в дневные часы температура составит +20...+25 °С.

— В Волгограде первый выходной пройдет без сильных осадков. Ветер северного направления 6-11 м/с. В ночной период +9...+11 °С, днем +20...+22 °С, — добавили в Волгоградском гидрометцентре. — В воскресенье в городе-герое установится переменная облачность, без осадков с северо-восточным ветром 6-11 м/с. В ночные часы +10...+12 °С, после обеда +21...+23 °С, — прогнозируют волгоградские синоптики. 

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102» 

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