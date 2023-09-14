Под Волгоградом уборщице выплатят 400 тысяч за переломанные на работе ноги

Общество 14.09.2023 12:48
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14.09.2023 12:48
45-летний сотрудник склада обвиняется в причинении тяжкого вреда здоровью пожилой уборщице. Как сообщили V102.RU в прокуратуре Волгоградской области, 3 ноября 2022 года на территории коммерческой организации мужчина на погрузчике наехал на женщину, которая в итоге получила закрытые переломы обеих ног. Дело уже направлено в Городищенский районный суд. Также прокуратурой в интересах потерпевшей к подсудимому предъявлено исковое заявление о возмещении морального вреда в размере 300 тысяч рублей.В ходе прокурорской проверки также было установлено, что женщину наняла клининговая компания без официального оформления. Клининговую компанию также обязали через суд установить факт трудовых отношений с 71-летней женщиной, внести соответствующую запись в трудовую книжку и произвести социальные отчисления. В пользу пенсионерки с работодателя уже взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.
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