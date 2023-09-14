Волгоградка в страхе расстаться с «Приорой» выплатила долг за свет

Общество 14.09.2023 10:22
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14.09.2023 10:22
В Волгограде жительница Краснооктябрьского района полностью погасила долг за электроэнергию в размере 45 тысяч рублей лишь после того, как ей пригрозили продажей автомобиля. Об этом рассказали ИА «Высота 102» в «Волгоградэнергосбыте». Женщина, со слов энергетиков, не торопилась платить за свет даже после судебного приказа.
Сотрудники «Волгоградэнергосбыта» и Центрального районного отделения судебных приставов Волгограда провели совместный рейд, в ходе которого, в том числе, навестили и злостную должницу.
– «Ладу Приору» 2008 года выпуска, принадлежащую должнице, обнаружили рядом с местом ее жительства и арестовали для последующей реализации в счет погашения долга, – уточняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт». – Не желая расставаться с любимым авто, женщина выплатила сразу 20 тысяч рублей, а через некоторое время полностью погасила долг.
Напомним, что согласно действующему законодательству, к должникам в России применяется целый набор мер принудительного взыскания долга. Арест и последующая продажа имущества, а также блокировка банковских счетов – самые из них действенные. Кроме того, напомним, должникам могут запретить выезд из страны и совершение операций с недвижимостью.
– Только за семь месяцев этого года с физических лиц через суд с помощью приставов взыскали свыше 55 миллионов рублей, – сообщают в ресурсоснабжающей компании. – Юридические лица за это же время выплатили по исполнительным листам 207,5 миллионов рублей долга.
При этом законом предусмотрен дополнительный исполнительный сбор в размере 7% от взыскиваемой суммы или имущества. Возможен и ввод ограничений на потребление электроэнергии. Поэтому лучше не доводить дело до принудительных взысканий и отключения коммунального ресурса.
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