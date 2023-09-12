Перекресток в центре Волгограда встал из-за потухших светофоров

В Центральном районе Волгограда на пересечении улицы Бакинской и проспекта имени В. И. Ленина погасли светофоры. Как рассказали V102.RU очевидцы, начинает собираться приличная пробка.

— Разом все погасло. Люди жмутся к тротуарам. Водители еле разъезжаются. Регулировщиков или мастеров на перекресте пока не видно, — сообщили информагентству читатели.





Согласно данным сервиса «Яндекс. Карты», наблюдается затор на повороте от улицы Землянского. Прокба растянулась на 200 метров.

В мэрии Волгограда в ответ на запрос журналистов «Высоты 102» пояснили, что отключения носят плановый характер.

— Указанные светофорные объекты временно не работают из-за отключения электроэнергии. О плановом отключении электроэнергии сегодня до 17.00 муниципалитет предупредила ресурсоснабжающая организация. Профильные службы администрации Волгограда оперативно передали данную информацию в органы ГИБДД, — прокомментировали в горадмине.

Фото: читатели ИА «Высота 102»

Скриншот: «Яндекс. Карты»