



В Волгограде сегодня, 11 сентября, отмечают 146 лет со дня рождения Феликса Дзержинского. Как сообщает ИА «Высота 102», торжественные мероприятия прошли сразу на трех площадках.

Отметим, что сотрудники органов безопасности считают Феликса Дзержинского основателем ведомства. В 1917 году именно он встал у руля Всероссийской чрезвычайной комиссии по борьбе с контрреволюцией и саботажем.

В УФСБ России по Волгоградской области по случаю очередной годовщины со дня рождения Дзержинского состоялось торжественное мероприятие, в котором приняли участие ветераны, действующие сотрудники УФСБ, кадеты МОУ СШ № 93 Советского района Волгограда, а также учащиеся образовательных школ города.





Ветераны, молодые сотрудники вместе со школьниками возложили цветы к памятникам и бюстам Феликса Дзержинского у здания администрации Дзержинского района и возле школы № 19 в Центральном районе Волгограда. Также возложение состоялось непосредственно на территории УФСБ России по Волгоградской области.









Кроме того, в здании управления ФСБ России по Волгоградской области для кадетов школы №93 организовали экскурсию, а также показали фильм об истории образования органов государственной безопасности Российской Федерации и деятельности чекистов в период Сталинградской битвы. У ребят также была возможность задать вопросы ветеранам службы.

Фото: предоставлены пресс-службой УФСБ России по Волгоградской области