Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборах





На выборах в Волгоградской области по явке избирателей по-прежнему лидирует Камышин . Как сообщили в избиркоме региона, по состоянию на 10.00 на выборах депутатов Камышинской городской думы проголосовало 34,96% избирателей.

В Волгограде, где выбирают городских депутатов, активность горожан меньше – всего 21,96%. На выборах депутатов Волжской городской думы явка и того меньше - 17,89%.

Напомним, что избирательные участки работают сегодня до 20.00.

Фото: администрация Камышина