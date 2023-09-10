Камышин обгоняет Волгоград и Волжский по явке на выборах

Общество 10.09.2023 11:22
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10.09.2023 11:22
На выборах в Волгоградской области по явке избирателей по-прежнему лидирует Камышин. Как сообщили в избиркоме региона, по состоянию на 10.00 на выборах депутатов Камышинской городской думы проголосовало 34,96% избирателей.
В Волгограде, где выбирают городских депутатов, активность горожан меньше – всего 21,96%. На выборах депутатов Волжской городской думы явка и того меньше - 17,89%.
Напомним, что избирательные участки работают сегодня до 20.00.
Фото: администрация Камышина
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