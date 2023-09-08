Общество

Новые квартиры до конца года пообещали жильцам горевшего в Волгограде общежития

Общество 08.09.2023 14:51
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08.09.2023 14:51


Жильцы аварийного дома №55 на улице Кузнецова в Волгограде переедут в новые квартиры в текущем году. Об этом, как передает V102.RU, сообщила администрация Волгограда.
Напомним, что утром 8 сентября в одной из комнат аварийного общежития произошел пожар. Из трехэтажного здания эвакуировали 20 человек. Пострадала 49-летняя женщина, ее госпитализировали в больницу.
Ранее сообщалось, что многоквартирный дом, в котором произошел пожар, построен в 1957 году и был признан аварийным в 2014 году. В прокуратуре области уточнили, что первоначальный срок расселения граждан из аварийного дома определен органом местного самоуправления в декабре 2024 года, однако в связи с ухудшением состояния конструкций здания срок расселения перенесен на декабрь 2023 года.
- В 2022 году муниципалитет приобрел для жильцов дома порядка 40 новых квартир -  9 из них уже передали горожанам, еще порядка 30 передадут по мере ввода новостроек в эксплуатацию.  Застройщик уведомил муниципалитет о готовности их передать этой осенью – почти на полгода ранее сроков, установленных контрактами, - сообщили в администрации Волгограда.
Специалисты профильных служб мэрии оказывают жильцам необходимую помощь. Людям повторно предлагают разместиться в муниципальном маневренном фонде до переезда в свое новое жилье.
Отмечается, что подготовка к расселению этого аварийного дома была начата администрацией города заблаговременно – еще в минувшем году горожане определись с вариантом переселения (получение новых квартир или денежной компенсации за свое старое жилье), в ходе открытого конкурса были определены поставщики порядка 40 новых квартир, девять из них уже переданы жильцам.
Все квартиры предоставляются с кухонными плитами, смонтированной сантехникой, выполненной чистовой отделкой. Владельцы жилых помещений в аварийном доме получат квартиры в собственность, с теми, кто проживает на условиях социального найма, заключат новые договоры. 
Фото: ГУ МЧС России по Волгоградской области


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