Два ж/д переезда закроют на пять дней в Волгоградской области









В городе Палласовка Волгоградской области на пять дней закроют два железнодорожных переезда из-за ремонта, передает V102.RU. По информации Приволжской железной дороги, с 00:00 15 сентября до 23:00 30 сентября движение будет перекрыто на двух участках перегона Палласовка – Калашниковский.

Первый участок расположен на подъезде к городу Палласовка от автодороги Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск. Второй - на подъезде к поселку Новостройка от автодороги Палласовка – Кайсацкое.

Объезд возможен через железнодорожный переезд по улице Асфальтная.

Фото: Приволжского отделения желдороги



