Два ж/д переезда закроют на пять дней в Волгоградской области

Общество 08.09.2023 12:04
0
08.09.2023 12:04
В городе Палласовка Волгоградской области на пять дней закроют два железнодорожных переезда из-за ремонта, передает V102.RU. По информации Приволжской железной дороги, с 00:00 15 сентября до 23:00 30 сентября движение будет перекрыто на двух участках перегона Палласовка – Калашниковский.
Первый участок расположен на подъезде к городу Палласовка от автодороги Иловатка – Старая Полтавка – Палласовка – Николаевск. Второй - на подъезде к поселку Новостройка от автодороги Палласовка – Кайсацкое.
Объезд возможен через железнодорожный переезд по улице Асфальтная.
Фото: Приволжского отделения желдороги
«Нас спросили?»: часть ул. Советской в Волгограде без ведома мэрии готовят под застройку08.09.2023 15:36
Общество 08.09.2023 15:36
В жилом районе «Восточный» Котельниково построили новую спортивную площадку08.09.2023 15:24
Общество 08.09.2023 15:24
В Волгограде за 10 лет вдохнут вторую жизнь в советские детсады08.09.2023 15:23
Общество 08.09.2023 15:23
В Волжском бесследно исчезла 80-летняя пенсионерка08.09.2023 15:01
Общество 08.09.2023 15:01
Новые квартиры до конца года пообещали жильцам горевшего в Волгограде общежития08.09.2023 14:51
Общество 08.09.2023 14:51
Расписание концерта с Долиной, «Землянами» и RASA опубликовала мэрия Волгограда08.09.2023 13:50
Общество 08.09.2023 13:50
На выходные в Волгограде будет холоднее, чем в Санкт-Петербурге08.09.2023 13:34
Общество 08.09.2023 13:34
Режим повышенной готовности объявляют в Котовском районе08.09.2023 13:18
Общество 08.09.2023 13:18
А так ничего страшного: волгоградский РПН забраковал 7,9% проб воды в городе коммунальных бед08.09.2023 12:51
Общество 08.09.2023 12:51
В Волгоградской области открылось 647 избирательных участков08.09.2023 10:48
Общество 08.09.2023 10:48
В Волгограде прекратили дело обвиненного в подкупе свидетелей адвоката08.09.2023 10:25
Общество 08.09.2023 10:25
Подразделения РЭБ и ПВО перехватили под Волгоградом учебные беспилотники08.09.2023 09:32
Общество 08.09.2023 09:32
В Волгоградской области 8 сентября похолодало до +2 градусов08.09.2023 08:58
Общество 08.09.2023 08:58
«Вот это сюрприз!»: «Ротор» организовал бесплатную электричку в Волжский после матча 9 сентября08.09.2023 07:57
Общество 08.09.2023 07:57
«Есть даже фото»: в Волгограде 79-летний велогонщик вышел на след грабителя07.09.2023 22:00
Общество 07.09.2023 22:00