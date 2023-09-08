Общество 08.09.2023 09:32
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08.09.2023 09:32
В Волгоградской области подразделения радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и противовоздушной обороны перехватили беспилотники условного противника, передает V102.RU. Как сообщили в пресс-службе Южного военного округа, в качестве таких беспилотных летальных аппаратов использовались дроны гражданского производства и беспилотники, стоящие на вооружении мотострелкового соединения.
Специалисты РЭБ с помощью современных автоматизированных систем радиоэлектронной борьбы перехватили управление дронами и посадили их на свою территорию с целью изъятия разведывательной информации.
Эти действия были отработаны на военном полигоне в Волгоградской области.
Фото: пресс-службы ЮВО
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