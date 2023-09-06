На севере Волгограда проезды в двух дворах отремонтируют за 23 млн рублей

В Тракторозаводском и Краснооктябрьском районах Волгограда к концу октября 2023 года отремонтируют два двора на ул. Менжинского и Маршала Еременко. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на сайт госзаказов, на данные работы из городского бюджета планируют направить порядка 23 миллионов рублей.

Согласно размещенной в открытом доступе информации, ремонт будет проведен по адресам: ул. Менжинского, 19 и ул. Маршала Еременко, 110, 114. Подрядной компании предстоит полностью обновить дорожное покрытие в указанных дворах и на подъездах к ним. Кроме того, рабочие организуют парковочные места для транспорта местных жителей.

В августе, сообщает ИА «Высота 102», капитальный ремонт двух дворов завершился на улице Тургенева в Волгограде. Внутридворовые проезды не ремонтировались здесь десятилетиями. По итогу жильцы четырех МКД получили благоустроенные парковки и проезды.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»