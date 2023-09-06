



Жители Волгоградской области получили квитанции «Волгоградэнергосбыта» по оплате электроэнергии за август с QR-кодом. Как рассказали специалисты компании ИА «Высота 102», воспользовавшись кодом, волгоградцы смогут быстрее оплачивать счета с помощью обычных смартфонов. Кроме того, QR-код значительно расширяет возможности потребителя.

– Штрихкод позволяет скачать мобильное приложение. Что немаловажно, оплата на сайте и в приложении компании производится абонентом без комиссии. Оплатить электроэнергию можно по номеру лицевого счета, без ввода паролей и регистрации, – поясняют в ПАО «Волгоградэнергосбыт».

В то время, пока некоторые клиенты жалуются на задержку бумажного квитка почтой, электронная квитанция на оплату уже доставлена подписавшимся на нее абонентам в конце периода, подлежащего оплате.

– Таким образом, у плательщика до 10 числа месяца всегда есть запас времени на оплату, – говорят в компании. – Платежка в цифровом формате размещена в личном кабинете и мобильном приложении «Волгоградэнергосбыта», а также направляется жителям региона по электронной почте.





Напомним, ранее сообщалось, что онлайн-сервисы позволяют объединить расчеты за разные объекты собственности: дом или квартиру, дачу, жилье родителей и т.п. Соответственно все счета можно одномоментно оплатить без комиссии в один клик.

– Кроме того, переход на электронные квитанции – это, прежде всего, сохранение окружающей среды. Онлайн-платежка не потеряется, так как она доставляется на e-mail и не зависит от работы отделений почты, состояния ящика и хранится бессрочно, – напоминают в «Волгоградэнергосбыте».

Подписаться на электронную квитанцию можно в мобильном приложении, в личном кабинете или на абонентском участке. Также сообщить о желании получать счет в электронном виде волгоградцы могут по телефону горячей линии: 8(8442) 96-07-03.



