В Волгоградской области резко похолодает до +6 °C

В Волгоградской области синоптики прогнозируют резкое похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на региональный ЦГМС, уже завтра температура упадет до +6 градусов.

— Завтра, 6 сентября, в отдельных районах региона пройдут небольшие дожди. Днем скорость ветра составит 5-10 м/с. В ночные часы столбики термометров покажут +12...+17 °C, при прояснении температура упадет до +6 °C, днем воздух прогреется до +23...+28 °C, — рассказали информагентству в Волгоградском гидрометцентре.

В Волгограде в среду, 6 сентября, в дневные часы вероятен небольшой дождь с южным ветром 5-10 м/с. В ночной период в областном центре +14...+16 °C, днем +24...+26 °C.

По данным сервиса Gismeteo, с 4 по 10 сентября в Волгограде установится малооблачная с осадками погода. Самым теплым днем новой недели станет среда, 6 сентября. В эти сутки дневная температура составит +27 °С. Самым прохладным днем окажется суббота, 9 сентября. Температура днем не поднимется выше +16 °С. Небольшие осадки в виде дождя пройдут во вторник, среду и субботу.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»