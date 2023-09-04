Экс-мэр Котово Лесниченко снялся с досрочных выборов. И их отменили





Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения Котовского района отменены в Волгоградской области. Соответствующее постановление районной ТИК опубликовала газета «Маяк», сообщает V102.RU.

Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения Котовского района отменены в Волгоградской области. Соответствующее постановление районной ТИК опубликовала газета «Маяк», сообщает V102.RU.

Такое решение в территориальной избирательной комиссии приняли после снятия с досрочных выборов двух кандидатов – бывшего главы городского поселения Котово Сергея Лесниченко и кандидата от ЛДПР Юрия Тюрина на основании их заявлений о сложении полномочий. В связи с этим регистрация Лесниченко и Тюрина была аннулирована. На предвыборной дистанции остался лишь один кандидат – Анатолий Макаревич, выдвинутый КПРФ. Но, согласно избирательному законодательству, у баллотирующихся в органы местного самоуправления граждан должны быть соперники.В связи с этим досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения ТИК перенесла на 26 ноября.К слову, Сергей Лесниченко после ухода с поста главы городского поселения Котово исполнял обязанности руководителя администрации Моисеевского сельского поселения. Итогом его работы в Котово стало обострение ситуации с водоснабжением города, а также возбуждение ряда уголовных дел, в том числе по улице Дачной, развалившейся через пару месяцев после ремонта.