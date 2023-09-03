Общество

Утверждена программа празднования 434-летия Волгограда

Общество 03.09.2023 09:49
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03.09.2023 09:49



Мэрия Волгограда утвердила программу основных праздничных мероприятий, которые пройдут в честь 434-летия города-героя, передает V102.RU.
Как сообщили в мэрии, мероприятия начнутся с 8 сентября. В субботу, 9 сентября, запланировано самое большое количество разнообразных событий, а 10 сентября, в воскресенье, праздник закончится.
Волгоградцев и гостей города ожидает обширная и разнообразная программа на любой вкус и возраст: концерты, спортивные состязания, фестивали, выставки, квизы, интерактивные площадки и многое другое.
Публикуем полную программу праздника:
8 сентября
-  Городские соревнования по дартсу, настольному теннису среди детей-инвалидов и инвалидов с поражением опорно-двига¬тельного аппарата (10.00–12.00, ул. Полесская, 3а);
- Инклюзивная фотовыставка «Мой тихий город» (12.00–18.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Детский хореографический фестиваль «Волжский перепляс» (15.00–17.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Выставка «Волгоградский Арбат» (15.00–19.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Концертная программа от АНО «Центр творче¬ского развития детей и моло¬дежи «Время побед» (17.00–18.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Концерт «Волжская муза» волгоградского академического симфонического оркестра ГБУК «Волгоградская филармония» под управлением А.А.Аниханова (19.00–20.30, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Кинопоказ (21.00–22.30, амфитеатр на нижней террасе набережной).
9 сентября
- Парад студенчества (08.00–11.00, сбор колонны у НЭТа);
- Всероссийские соревнования по брейкингу (09.00–22.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Выставка ретроавтомобилей (09.00–15.00, верхняя терраса набережной у памятника В.С. Хользунову);
- Турнир по баскетболу (10.00–16.00, площадка на пересечении ул. Пражской и ул. им. маршала Чуйкова);
- Выставка ГБУК «Волгоградский областной краеведческий музей» (10.00–18.00, верхняя терраса набережной);
- Интерактивная музыкально-игровая творческая программа «Держись, казак, атаманом будешь!» (12.00–17.00, верхняя терраса набережной);
- Парусная регата «Кубок Сталинграда» (12.00–16.00, акватория Волги);
- Фестиваль искусств «#Наволне434»:
«Ожившие фигуры», гала-концерт Всероссийского конкурса-фестиваля современного искусства «Волгоград – город солнца, город ярких детей!», гала-концерт городского конкурса «Зажги свою звезду», праздничный концерт «Волго¬град в сердце каждого» с уча¬стием артистов МУК «Волгоградконцерт» (12.00–19.00, верхняя терраса набережной);
- Всероссийский фестиваль энергосбережения и экологии #ВместеЯрче (12.00–18.00, верхняя терраса набережной);
- Открытый турнир по шоссейной велогонке «Волжский ветер» (13.00–15.00, Нулевая продольная);
- Чемпионат, первенство и кубок России по велотриалу (14.00–19.00, сквер 70-летия Победы);
- Праздничный гала-концерт с выступлением популярных российских исполнителей (18.00–22.00, нижняя терраса набережной);
- Праздничный фейерверк (22.00, нижняя терраса набережной).
10 сентября
- финал Всероссийских соревнований по брейкингу (09.00–22.00, амфитеатр на нижней террасе набережной);
- Фестиваль искусств «#Наволне434» (12.00–21.00, площадка у фонтана «Искусство»);
- Открытый фестиваль звона¬рей «Александровский звон» (15.00–17.00, Александровский сквер).

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