Андрей Бочаров назвал бардаком движение на трех улицах Волгограда





Список объектов, которые будут реконструированы в областном центре, а также ближайшие задачи в сфере дорожного строительства озвучили в ходе сегодняшней инспекции по районам Волгограда с участием губернатора Андрея Бочарова, главы Волгограда Владимира Марченко и других чиновников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области, в частности, на улице Иркутской в следующем году планируется организовать новую схему движения с устройством дополнительной полосы и кругового участка. Список объектов, которые будут реконструированы в областном центре, а также ближайшие задачи в сфере дорожного строительства озвучили в ходе сегодняшней инспекции по районам Волгограда с участием губернатора Андрея Бочарова, главы Волгограда Владимира Марченко и других чиновников. Как сообщает V102.RU со ссылкой на администрацию Волгоградской области, в частности, на улице Иркутской в следующем году планируется организовать новую схему движения с устройством дополнительной полосы и кругового участка.

Кардинально обновится улица Краснознаменская, в числе предстоящих проектов – капитальный ремонт Астраханского моста.Глава области обратил внимание на необходимость приведения в порядок улиц КИМ, Глубокоовражной и Коммунистической.- Необходимо создать там беспрепятственное движение, продумать, что будет с полосами, с парковочными пространствами — сейчас там бардак, - заявил Андрей Бочаров.В настоящее время идут работы по продлению автодороги по ул. Симонова в Дзержинском районе. Готовность нового четырехполосного участка составляет уже 45% — работы выполняют с опережением графика.Андрей Бочаров попросил специалистов также обратить внимание на левые повороты на строящейся трассе— при организации движения от них необходимо уходить.- Мы должны уменьшить время в пути между Тракторозаводским и Красноармейским районами, но обеспечить безопасность движения при этом, - подчеркнул глава региона.Также участники выездной инспекции обратили внимание на необходимость при выстраивании схем движения приоритет отдавать общественному транспорту.