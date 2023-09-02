Андрей Бочаров назвал бардаком движение на трех улицах Волгограда

Глава области обратил внимание на необходимость приведения в порядок улиц КИМ, Глубокоовражной и Коммунистической.
- Необходимо создать там беспрепятственное движение, продумать, что будет с полосами, с парковочными пространствами — сейчас там бардак, - заявил Андрей Бочаров.
В настоящее время идут работы по продлению автодороги по ул. Симонова в Дзержинском районе. Готовность нового четырехполосного участка составляет уже 45% — работы выполняют с опережением графика.
Андрей Бочаров попросил специалистов также обратить внимание на левые повороты на строящейся трассе— при организации движения от них необходимо уходить.
- Мы должны уменьшить время в пути между Тракторозаводским и Красноармейским районами, но обеспечить безопасность движения при этом, - подчеркнул глава региона.
Также участники выездной инспекции обратили внимание на необходимость при выстраивании схем движения приоритет отдавать общественному транспорту.
Фото администрации Волгоградской области