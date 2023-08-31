- Я сижу дома с парализованным 17-летним сыном и 4-летней дочерью, у которой температура. Воду мне привезти некому, а двух больных детей я бросить не могу, остался стакан воды для питья и дрянь цвета кофе в кране. О том, что старший «ходит под себя», объяснять, думаю, не надо? И салфетки влажные дерьмо 17-летнего парня не отмоют, тоже не надо объяснять. Теперь ответьте, что мне делать? Как накормить детей? Что дать пить ребёнку с температурой? Про гигиену я уже не говорю.Больше платить за воду с качеством как из лужи я не собираюсь. Мне интересно, ответственность кто-то понесёт за издевательство над людьми? – вопрошает мама двоих детей в телеграм-канале «Общественный контроль города Котово», сообщает V102.RU.
На полное боли послание женщины уже откликнулись неравнодушные горожане и предложили ей свою помощь. Пока никто из чиновников не отреагировал на бедственное положение горожанки.
В похожей безвыходной ситуации сегодня, 31 августа, оказался почти весь город Волгоградской области. После устранения очередной коммунальной аварии на водопроводе накануне в некоторые дома Котово стала поступать субстанция, назвать которую водой невозможно. Жижей темно-коричневого цвета невозможно ни помыть посуду, не постирать, принимать ванны в таком веществе также никто не решается. Жители возмущены тем, что Роспотребнадзор хранит молчание по поводу катастрофической ситуации с качеством воды и не исследует то, что вытекает иногда из кранов горожан, на предмет соответствия допустимым нормам.
В Котово уже введен режим повышенной готовности из-за череды коммунальных аварий и угрозы срыва отопительного сезона. А 4 сентября в обезвоженный город приезжает первый заместитель прокурора Волгоградской области Светлана Чиженькова.