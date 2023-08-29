В Волгограде зачищают свалку после пожара у школы №30

Напомним, накануне V102.RU сообщало о том, что на улице Ватутина, 16 около школы ночью произошел пожар. По данным МЧС, горела трава на площади в 200 квадратов. Однако, по данным проживающих рядом горожан, здесь находилась несанкционированная свалка. Мусорные завалы образовались еще при бывшем регоператоре.
Общество 29.08.2023 09:48
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29.08.2023 09:48
В Волгограде стали зачищать мусорные завалы после ночного пожара около школы №30. Как сообщили V102.RU местные жители, сегодня, 29 августа, здесь работали экскаватор и два грузовика.
Напомним, накануне V102.RU сообщало о том, что на улице Ватутина, 16 около школы ночью произошел пожар. По данным МЧС, горела трава на площади в 200 квадратов. Однако, по данным проживающих рядом горожан, здесь находилась несанкционированная свалка. Мусорные завалы образовались еще при бывшем регоператоре.
Напомним, накануне V102.RU сообщало о том, что на улице Ватутина, 16 около школы ночью произошел пожар. По данным МЧС, горела трава на площади в 200 квадратов. Однако, по данным проживающих рядом горожан, здесь находилась несанкционированная свалка. Мусорные завалы образовались еще при бывшем регоператоре.
Фото Павла Мирошкина/V102.RU
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