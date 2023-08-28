Общество

На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фур

Общество 28.08.2023 21:15
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28.08.2023 21:15


Ориентировочно к концу сентября на трассах Волгоградской области при въезде в Волгоград установят дорожные указатели, запрещающие проезд грузового транзитного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный 28 августа конкурс на Госзакупках, начальная и максимальная центра контракта составляет 5 858 558 рублей и 40 копеек. 

Установка знаков планируется в соответствии с прилагаемой к контракту схемой: 


В общей сложности планируется установить три десятка дорожных указателей.  


Заказчиком является МБУ «Северное», а работы будущий подрядчик должен будет провести в течение 20 дней после заключения контракта. 

На информационных указателях будет содержаться информация о запрете въезда в Волгоград с 06.00 до 22.00 и необходимости объезда для грузового транзитного транспорта. 

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

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