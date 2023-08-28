На въезде в Волгоград за 5,8 млн рублей установят стоп-указатели для фур

Ориентировочно к концу сентября на трассах Волгоградской области при въезде в Волгоград установят дорожные указатели, запрещающие проезд грузового транзитного транспорта. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на размещенный 28 августа конкурс на Госзакупках, начальная и максимальная центра контракта составляет 5 858 558 рублей и 40 копеек.

Установка знаков планируется в соответствии с прилагаемой к контракту схемой:





В общей сложности планируется установить три десятка дорожных указателей.





Заказчиком является МБУ «Северное», а работы будущий подрядчик должен будет провести в течение 20 дней после заключения контракта.

На информационных указателях будет содержаться информация о запрете въезда в Волгоград с 06.00 до 22.00 и необходимости объезда для грузового транзитного транспорта.

Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

