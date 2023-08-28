Столб черного дыма у Волги напугал волгоградцев

Происшествия 28.08.2023 13:09
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28.08.2023 13:09
Пожар в Ворошиловском районе Волгограда, который вспыхнул сегодня около полудня, изрядно напугал горожан. Черный столб дыма в районе реки Волги был хорошо виден и в других районах, и на другом берегу реки. Как сообщает V102.RU, в соцсетях волгоградцы предположили, что вспыхнули какие-то горючие материалы.
В ГУ МЧС по Волгоградской области пояснили, что на улице Баррикадная горел мусор глубокого залегания на площади в 160 квадратных метров.
- Сообщение о пожаре поступило в 11-52 ч., ликвидировали возгорание в 12-03 ч.
Скриншот видео Арины Игнатьевой группы Жесть Волгограда VK.com
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