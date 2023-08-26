Оспаривающий увольнение из УМВД Волгограда полковник Климов потребовал компенсации

Общество 26.08.2023 13:04
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26.08.2023 13:04
Алексей Климов, который в июле текущего года был уволен с должности заместителя начальника управления — начальника полиции УМВД России по Волгограду, требует восстановления его на службе и компенсации морального вреда, передает V102.RU.
Ворошиловский районный суд, куда Климов обратился с иском, завершил подготовку дела к судебному заседанию и назначил дату разбирательства на 18 сентября. Уточняется, что уволенный из УМВД Волгограда полковник в своем исковом заявлении просит признать решение об его увольнении незаконным, восстановить на службе и возместить компенсацию морального вреда.
Напомним, что после скандального видео, на котором певицу Анет Сай везли с включенными спецсигналами на заднем сиденье служебного автомобиля ДПС в аэропорт Волгограда, были уволены большие начальники волгоградской полиции. Вместе с Алексеем Климовым должности лишился и начальник УГИБДД ГУ МВД России по Волгоградской области Александр Степанов. Однако в суд после этого обратился только Климов.
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