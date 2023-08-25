В Волгограде подземный переход на станции «Комсомольская» от пола до потолка обтянули пленкой. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, здесь стартовала генеральная уборка. Некоторое время пассажирам волгоградской подземки придется походить по целлофану. Перетерпев неудобства, горожане увидят станцию в обновленном виде.

– Вслед за подземными станциями скоростного трамвая АО «ЭлектроТранспортПлюс» организовало генеральную уборку в подземных переходах. На ул. Комсомольской специалистам предстоит отмыть мраморные стены и лестницы, а также обновить покрытие потолка, – сообщают в мэрии. – Рабочие уже приступили к удалению старого потолочного покрытия, предварительно закрыв все остальные поверхности в подземом переходе защитной пленкой.





Там, где это необходимо, рабочие обновят слой краски, перед этим оштукатурив и заделав швы на поверхностях.

Уточняется, что большая часть работ в интересах волгоградцев и гостей города проводится в ночное время. Днем генеральная уборка ведется только на входных группах перехода. При этом для безопасности людей площадки, где ведутся работы, обнесены сигнальной лентой.

Добавим, что генеральная уборка на станциях СТ проводится впервые с ноября 1984 года, то есть с момента открытия линии скоростного трамвая.

Фото: пресс-служба администрации Волгограда