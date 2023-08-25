Общество

В Волгограде упаковали в целлофан подземный переход на ул. Комсомольской

Общество 25.08.2023 15:51
0
25.08.2023 15:51


В Волгограде подземный переход на станции «Комсомольская» от пола до потолка обтянули пленкой. Как пояснили ИА «Высота 102» в администрации Волгограда, здесь стартовала генеральная уборка. Некоторое время пассажирам волгоградской подземки придется походить по целлофану. Перетерпев неудобства, горожане увидят станцию в обновленном виде. 

– Вслед за подземными станциями скоростного трамвая АО «ЭлектроТранспортПлюс» организовало генеральную уборку в подземных переходах. На ул. Комсомольской специалистам предстоит отмыть мраморные стены и лестницы, а также обновить покрытие потолка, – сообщают в мэрии. – Рабочие уже приступили к удалению старого потолочного покрытия, предварительно закрыв все остальные поверхности в подземом переходе защитной пленкой. 


Там, где это необходимо, рабочие обновят слой краски, перед этим оштукатурив и заделав швы на поверхностях.  

Уточняется, что большая часть работ в интересах волгоградцев и гостей города проводится в ночное время. Днем генеральная уборка ведется только на входных группах перехода. При этом для безопасности людей площадки, где ведутся работы, обнесены сигнальной лентой. 

Добавим, что генеральная уборка на станциях СТ проводится впервые с ноября 1984 года, то есть с момента открытия линии скоростного трамвая.  

Фото: пресс-служба администрации Волгограда 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
25.08.2023 17:51
Общество 25.08.2023 17:51
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 17:01
Общество 25.08.2023 17:01
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 16:31
Общество 25.08.2023 16:31
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 15:08
Общество 25.08.2023 15:08
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 14:55
Общество 25.08.2023 14:55
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 14:33
Общество 25.08.2023 14:33
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 13:18
Общество 25.08.2023 13:18
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 11:41
Общество 25.08.2023 11:41
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 10:46
Общество 25.08.2023 10:46
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 10:03
Общество 25.08.2023 10:03
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 09:30
Общество 25.08.2023 09:30
Комментарии

0
Далее
Общество
25.08.2023 07:41
Общество 25.08.2023 07:41
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 22:03
Общество 24.08.2023 22:03
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 19:39
Общество 24.08.2023 19:39
Комментарии

0
Далее
Общество
24.08.2023 18:36
Общество 24.08.2023 18:36
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

18:26
Попавшему под поезд ребенку в Волгоградской области ампутировало обе ногиСмотреть фотографии
17:51
В Волгоградской области орден Мужества передали отцу погибшего на Украине Ивана ЖуравлеваСмотреть фотографии
17:01
По поручению Бастрыкина организована проверка в Котово Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:31
Режим повышенной готовности ввели в городе коммунальных бед КотовоСмотреть фотографии
15:58
Пять онлайн-обучений, которые помогут зарядиться энергиейСмотреть фотографии
15:55
Появилось видео жесткого ДТП с переворотом Kia Sportage в ВолгоградеСмотреть фотографии
15:51
В Волгограде упаковали в целлофан подземный переход на ул. КомсомольскойСмотреть фотографии
15:08
Ребенок-гигант появился на свет в перинатальном центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:55
Роспотребнадзор подтвердил нашествие на Волгоград резвящихся крысСмотреть фотографии
14:33
Под Волгоградом ввели карантин из-за моли, минирующей томатыСмотреть фотографии
14:02
Начальник УФСБ Александр Ларин поздравил со 100-летием волгоградку Анну ПоляковуСмотреть фотографии
13:53
В Волгограде Kia Sportage завалился на бок после столкновения с «Ладой»Смотреть фотографии
13:18
Пустырь на ул. Пархоменко в Волгограде благоустроили в замусоренный скверСмотреть фотографии
12:46
Новый цифровой инструмент внедрен на производстве Волгоградским НПЗ ЛУКОЙЛаСмотреть фотографии
12:31
В Волгограде двое бутлегеров заплатят по 2 миллиона за суррогатные «Мохито» и «Пина колада»Смотреть фотографии
12:24
СК поставил точку в деле отца-одиночки, обвиняемого в изнасиловании ребенкаСмотреть фотографии
11:41
Военный корреспондент Максим Фадеев встретился с волгоградскими студентамиСмотреть фотографии
11:06
Смяло, как консервную банку: под Волгоградом в лобовом ДТП погиб водитель легковушкиСмотреть фотографии
10:46
Вейперам в Волгоградской области угрожает болезнь EVALIСмотреть фотографии
10:11
В Волгоградской области поезд сбил 10-летнего ребенкаСмотреть фотографии
10:03
В Волгограде снесут еще два аварийных дома в Кировском районеСмотреть фотографии
09:54
Облкомсельхоз планирует накормить волгоградским зерном Бангладеш, Ливию и ЙеменСмотреть фотографии
09:34
«Красный Октябрь» улучшает условия трудаСмотреть фотографии
09:30
Синод РПЦ назначил митрополита Феодора священноархимандритом Свято-Духовского монастыряСмотреть фотографии
09:13
Крупный пожар произошел на складе под Волгоградом 25 августаСмотреть фотографии
08:16
В Волгограде бесследно исчез двухметровый мужчинаСмотреть фотографии
07:57
«Динамо-Синара» уступило «Астраханочке» на Кубке ЗвездногоСмотреть фотографии
07:41
Грозы несут ночную прохладу в Волгоградскую область до +7Смотреть фотографии
22:03
Тромб из головы удалили в Волгограде жительнице Санкт-ПетербургаСмотреть фотографии
21:16
Суд постановил вернуть «Волжский оргсинтез» в собственность государстваСмотреть фотографии
 