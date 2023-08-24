Стали известны подробности экстренной посадки самолета в Волгограде

Подробности незапланированной посадки самолета, направлявшегося из Минвод в Москву, в Волгограде стали известны сегодня, 24 августа. По информации медиков, помощь потребовалась 10-месячному ребенку, направлявшемуся в столицу на лечение.

– Ребенок, страдающий хроническими заболеваниями, в сопровождении родителей направлялся на лечение в федеральный центр. Из-за изменения состояния ребенка еще в воздухе экипаж оповестил все службы на земле о случившемся, – рассказали ИА «Высота 102» на станции скорой помощи.

Еще до приземления самолета к трапу была направлена специализированная бригада скорой помощи.

– Были приняты все меры для скорейшей эвакуации ребенка в отделение реанимации и интенсивной терапии, – сообщают специалисты. – Грудничка доставили в детскую больницу N 8 Волгограда. Маленькому пациенту была оказана вся необходимая помощь в профильном медучреждении.

Уточняется, что на сегодня ребенок до сих пор находится в больнице №8 Волгограда.