



Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров сегодня, 24 августа, оценил развитие селекционно-семеноводческого направления на базе рассадного комплекса «Росток». Как было заявлено в ходе поездки, волгоградский регион успешно выполняет государственную задачу по обеспечению продовольственной безопасности.

Отметим, что Волгоградская область одна из первых в России, где селекционно-семеноводческое направление было выделено в качестве ключевых, а комплекс «Росток» в Среднеахтубинском районе стал базой для развития в сфере овощеводства. Здесь организован коллекционный питомник в закрытом и открытом грунте, смонтированы четыре новые теплицы, подготовлен к использованию земельный участок открытого грунта площадью 4 га под селекционные достижения. В 2023 году в теплицах «Ростка» высадили 11 гибридов, проводятся фенологические исследования растений томата. В открытом грунте изучаются 4 гибрида томата, 8 гибридов перца, 6 партенокарпических гибридов огурца, 5 гибридов лука, 2 гибрида арбуза. При получении форм, близких к намеченному образцу, «Росток» приступит к селекционной работе.

– Мы сделали еще один успешный шаг к созданию на территории Волгоградской области серьезного селекционно-семеноводческого центра по овощным культурам. Уже видим определенные результаты. Это большая работа, которая потребует не один год, – отметил Андрей Бочаров в ходе сегодняшней поездки. – Путь будет трудным, но легких путей мы и не выбираем. Создать базу мы должны — такого центра в стране нет, но он нужен государству.

Губернатор Волгоградской области подчеркнул, что у Волгоградской области есть все условия для создания такого центра — необходимые производственные и логистические преимущества.

– Именно здесь находится овощное поле России и здесь находится центр транспортного коридора «Север — Юг», – сказал он.

История «Росток» ростка насчитывает уже 14 лет. Сначала он работал как садовый центр, реализуя привозимые из Европы растения. В 2019 году на предприятии стартовал мощный инвестиционный проект по созданию одного из крупнейших высокоавтоматизированных рассадных центров страны. Уже сегодня производственная мощность комплекса составляет до 300 млн корней рассады в год. Потребителями продукции волгоградского комплекса являются хозяйства Волгоградской области и еще 17 субъектов страны, а также Беларуси.

Добавим, что сегодня в Волгоградской области стартовали День поля и специализированная выставка-ярмарка «Волгоградский овощевод». Сотни представителей отрасли объединила площадка на базе КФХ Павла Чердынцева в Среднеахтубинском районе. С участниками мероприятия встретился губернатор и Андрей Бочаров.

Сообщается, что в этом году волгоградские овощеводы планируют собрать около миллиона тонн овощей, 130 тысяч из них уже собрано. Волгоградская область занимает одну из лидирующих позиций в России по производству агропродукции.