«Хватит нас динамить!»: в волгоградском общежитии жильцов бьет током из-за текущего стояка

Жильцы общежития на ул. Жирновская,2 в Дзержинском районе Волгограда полгода добивались ремонта текущего стояка от своей управляющий компании, но в назначенный день проведения работ их попросили еще немного подождать.

- У нас полгода течет общий стояк. Протекло все уже с первого по третий этаж, замыкало даже. Коробки с проводами из-за этого стоят раскрытые, вода по стенам течет на пол и детей бьет током! Просили, ругались, писали... Наконец-то нам пообещали стояк поменять. В УК нам назначили дату, когда ждать этого события - 23 августа. Я даже с работы отпросилась, но никто так и не пришел, даже не позвонили. Мы сами связались с УК, где нас попросили потерпеть до пятницы. Снова нас продинамили! У них якобы авария, поэтому он не могут, - сообщила V102.RU жительница этого общежития, которая представилась Татьяной.

По словам женщины, если кто-то с верхних этажей открывает воду, чтобы помыть посуду, постирать или искупаться, то нижние этажи начинает топить. Особенно достается тем, кто живет на первом этаже. Именно здесь людей уже несколько раз било током, уверяет собеседница агентства.





- Мы уже стараемся воду не открывать. Боимся, что убьет током кого-нибудь. Но разве это жизнь? Мы тут мучаемся, а им чихать на нас. Зато счета за коммуналку не забывают выставлять, - делится своей бедой Татьяна.

Раньше это проблемное общежитие, которое стало многоквартирным домом, обслуживала скандальная УК «Гала Парк». Согласно открытым данным, с 1 декабря 2020 года трехэтажный многоквартирный дом №2 по ул. Жирновская в Волгограде передано УК «Управление 34».





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