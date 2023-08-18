Мультимедийный куб установят на три дня на набережной Волгограда

Общество 18.08.2023 17:30
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18.08.2023 17:30
На набережной Волгограда у фонтана «Искусство» 20 августа установят мультемидийный куб в цветах российского триколора, передает V102.RU. Как сообщили в городской администрации, необычный арт-объект высотой 2,5 метра появится в честь празднования Дня Государственного флага РФ, который отмечается в России 22 августа. Сразу после праздника мультемидийный куб уберут.
По информации пресс-службы ВКонтакте, на каждой грани куба будут нанесены QR-коды, при считывании которых откроются различные активности: интерактивные игры, 3D-анимации и многое другое. Сообщается, что кубы ко Дню Государственного флага РФ появятся еще в девяти городах России: Астрахани, Кемерово, Краснодаре, Красноярске, Нижнем Новгороде, Омске, Перми, Санкт-Петербурге и Саратове.
Для считывания кода и активации игр понадобиться смартфон. Например, интерактивная игра «Собери флаг» предложит выбрать слова, с которыми у человека ассоциируется каждый цвет российского триколора.
Фото: пресс-служба ВКонтакте
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