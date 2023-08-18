В центре Волгограда у дома на пр. Ленина на дороге образовался провал





В Центральном районе Волгограда сегодня, 18 августа, на повороте с проспекта Ленина к дому №21 провалился асфальт, в результате чего образовалась глубокая яма. Как сообщает ИА «Высота 102», на месте происшествия уже выставили ограждения.

– Асфальт провалился сегодня около 12.00, – рассказали «Высоте 102» сотрудники расположенного здесь же кафе. – Просто проехала машина и следом за ней разверзлась эта пропасть.





Работники заведения, чтобы обезопасить водителей, пожертвовали стулом, заботливо поставив его у края ямы. Однако к этому часу провал уже обнесли оградой.

В ответ на редакционный запрос в пресс-службе администрации Волгограда сообщили, что к этому часу предварительная проверка дорожных служб показала, что просадка произошла на месте прохождения коммуникаций.

– Работы по восстановлению будут проведены вместе с ресурсоснабжающей организацией, – заверили в мэрии.





Отметим, что ограждения по периметру провала выставили сотрудники «Концессии теплоснабжения». В компании заверили, что происшествие никак не повлияет на обеспечение жителей водой.

– ООО «Концессии теплоснабжения» провели обследование плиты перекрытия над тепловым каналом по адресу пр-т Ленина, 21. В ходе обследования был зафиксирован факт перелома плиты перекрытия, – прокомментировали в компании. – Специалисты установили, что целостность теплового канала не нарушена, подача коммунального ресурса потребителям осуществляется в штатном режиме. В настоящее время специалисты «Концессий теплоснабжения» выставили ограждение на данном участке в соответствии с требованиями безопасности.

Фото: Антон Ольховатский / ИА «Высота 102».