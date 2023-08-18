



В Волгограде с начала массовых рейдов водителям многотонных фур выписали 1600 штрафов в связи с проездом по городским дорогам в дневное время. Сами дальнобойщики, объясняясь с полицейскими, заявляли, что либо заехали в Волгоград, доверившись навигатору, либо надеялись проскочить незамеченными.

Сегодня, 18 августа, очередной рейд прошел в Ворошиловском районе на ул. Рабоче-Крестьянской.

– В ходе рейда остановлены большегрузные автомобили с номерами Волгоградской и Московской областей, Республики Татарстан. Кто-то из нарушителей хотел сократить маршрут и «проскочить». Иногородние водители, по их словам, впервые приехали в Волгоград и доверились навигатору, «забыв» смотреть на дорожные знаки, – сообщает пресс-служба областной администрации, уточнив, что подобные рейды проходят ежедневно в разных районах Волгограда.

При этом уточняется, что мобильные группы не закреплены за конкретным участком: получая информацию с камер видеонаблюдения и других источников, они оперативно выезжают в места скопления большегрузов.

Напомним, что запрет на проезд многотонных фур по городским дорогам в дневное время введен в Волгограде с 20 мая. Грузовикам запрещено появляться на дорогах с 10.00 до 20.00.