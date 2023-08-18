Врачи рассказали о состоянии выжившей после смертельной аварии на трассе Р-22 «Каспий» 35-летней женщины. Как ранее сообщало V102.RU, в ночном ДТП в Михайловском районе Волгоградской области 17 августа погибли мужчина и трое малолетних детей.

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам «Высоты 102» в ответ на запрос пояснили, что пострадавшую доставили в Михайловскую ЦРБ.

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое.

Напомним, что по предварительным данным полиции, легковушка Hyundai Sonata выехала на встречку и столкнулась с грузовым автомобилем MAN, после чего совершила столкновение с еще одним многотонником Volvo. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ.

По данным информагентства, в аварии разбилась семья из Санкт-Петербурга. При этом водитель грузовика MAN с номерами Республики Дагестан не пострадал.

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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