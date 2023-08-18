Общество

Стало известно состояние выжившей в смертельной аварии под Волгоградом женщины

Общество 18.08.2023 10:18
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18.08.2023 10:18


Врачи рассказали о состоянии выжившей после смертельной аварии на трассе Р-22 «Каспий» 35-летней женщины. Как ранее сообщало V102.RU, в ночном ДТП в Михайловском районе Волгоградской области 17 августа погибли мужчина и трое малолетних детей. 

В комитете здравоохранения Волгоградской области корреспондентам «Высоты 102» в ответ на запрос пояснили, что пострадавшую доставили в Михайловскую ЦРБ.  

— Женщина госпитализирована в реанимационное отделение, — добавили в облздраве. — Врачи оценивают состояние пациентки как тяжелое. 

Напомним, что по предварительным данным полиции, легковушка Hyundai Sonata выехала на встречку и столкнулась с грузовым автомобилем MAN, после чего  совершила столкновение с еще одним многотонником Volvo. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 264 УК РФ. 

По данным информагентства, в аварии разбилась семья из Санкт-Петербурга. При этом водитель грузовика MAN с номерами Республики Дагестан не пострадал. 

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

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