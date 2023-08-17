Съезд с развязки у Средней Ахтубы перенесут на 150 метров с 19 августа

Общество 17.08.2023 19:02
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17.08.2023 19:02
С 8 утра 19 августа изменится схема движения на съезде с транспортной развязки Второго пускового комплекса автомобильной дороги «Волгоград – Краснослободск – Средняя Ахтуба», передает V102.RU.
- В связи с производственной необходимостью существующий съезд будет закрыт в целях его переустройства и открытия фронта для других работ. Съезд в направлении р.п.Средняя Ахтуба будет перемещен на 150 метров, - сообщили в комитете дорожного хозяйства и транспорта Волгоградской области.
Схема движения меняется в связи с проведением работ по строительству первого этапа третьего пускового комплекса мостового перехода через Волгу.
Водителей просят на этом участке дороги следить за информационными щитами и временными дорожными знаками, соблюдать скоростной режим и правила дорожного движения.
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