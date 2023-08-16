«Сапоги сносились, гармошка порвалась»: в Волгоградской области умирает народный ансамбль казачьей песни

Народный ансамбль казачьей песни «Донское раздолье», который был образован в городе Калач-на-Дону больше 55 лет назад, может прекратить свое существование из-за финансовых проблем и равнодушия местных руководителей. В редакцию V102.RU от участников народного ансамбля поступило коллективное письмо, в котором они просят сохранить их самобытный коллектив, дать возможность выступать и вдохновлять своим творчеством жителей региона.

– Даже в «лихие» 90-е годы, когда Россия была в более сложной экономической ситуации, ни у одного чиновника не возникало предложение о прекращении существования нашего ансамбля. Очень будет печально для жителей Донского края, если народный ансамбль казачьей песни «Донское раздолье» прекратит свое существование, – говорится в письме.

Как пояснила старейший участник коллектива Людмила Лазоренко, в прошлом году «Донское раздолье» еще на три года подтвердил своей звание народного ансамбля. В июне этого года коллектив занял место на областном казачьем фестивале народного творчества и прикладного искусства, который проходил в Серафимовиче. Коллектив за свою полувековую историю не раз становился участником всесоюзных и всероссийских фестивалей, областных и районных смотров и конкурсов. Первый тревожный звонок прозвучал в 2021 году. Тогда после текущего ремонта помещений в районном Доме культуры, из горницы, в которой проходили репетиции ансамбля, исчезли все стенды с фотографиями коллектива и необходимый для выступлений сценический реквизит.

– Так у нас отобрали горницу (оформленное в казачьем стиле помещение – Прим. ред. ИА «Высота 102»), а потом сказали сдать костюмы, – рассказывает Людмила Ивановна. – В итоге сапоги сносились, гармошка порвалась. Репетировать негде, да и как без гармошки репетировать? Директор Дома культуры нам ответил, чтобы мы покупали гармонь за свои деньги. Она стоит 60 тысяч рублей. Таких денег у нас нет.

По словам женщины, сегодня в коллективе из 11 человек осталось 8. Средний возраст участников 60-80 лет. С 1 июля этого года уволился хормейстер Игорь Петренко, который руководил ансамблем «Донское раздолье» почти два десятка лет. Артисты все еще надеются, что ситуация поменяется и Петренко к ним вернется. А если нет, то нужно искать нового руководителя и хормейстера, который умеет играть на гармони и знает казачьи песни.

Из коллективного письма следует, что должность хормейстера в народном ансамбле хотели сократить еще в марте 2019 года, но тогда удалось ее отстоять.

– Но от нашего руководителя не «отставали» и довели его до нервного срыва и человек уволился, – поясняется в письме.

Все, что осталось у ансамбля – это трещотки, бубен и барабаны, которые они когда-то покупали за свои деньги. Но этих музыкальных инструментов явно недостаточно.

– На сегодняшний день у народного ансамбля казачьей песни «Донское раздолье» нет хормейстера – руководителя, нет основного музыкального инструмента (гармонь), нет возможности репетировать и нет возможности выезжать на концерты! Мы до сих пор не можем понять, неужели в Калачевском районе сложилась такая плачевная ситуация, что сокращаются и убиваются творческие единицы, народные и образцовые коллективы? – задаются вопросом участники ансамбля.





Сценические костюмы, которые были пошиты для каждого артиста еще в 2008 году, в июле попросили сдать в Дом культуры, объясняя, что идет ревизия. Раньше за своим костюмом каждый участник коллектива ухаживал и отвечал самостоятельно, в Дом культуры они не сдавались. По неофициальной информации, ДК в будущем планирует предоставлять эти костюмы в аренду. Однако получить официальный комментарий у директора МБУК «РКД» Михаила Романовского по этому вопросу и в целом по ситуации с народным ансамблем «Донское раздолье» редакции V102.RU не удалось.

В Доме культуры сообщили, что директор ушел в отпуск и когда из него выйдет, неизвестно. Выяснить, кто исполняет обязанности руководителя Дома культуры в Калаче-на-Дону также не удалось. Как оказалось, должности заместителей в районном ДК давно сокращены.

Между тем на сайте районного Дома культуры ансамблю «Донское раздолье» посвящен целый раздел. Здесь указано, что народный самодеятельный ансамбль казачьей песни «Донское раздолье» был основан в 1976 году Гориной Раисой Савельевной, которая объединила возле себя людей желающих исполнять песни донских казаков. С первых лет существования ансамбль казачьей песни завоевал признание у людей, своей удалью и неповторимостью. В 1986 году ансамблю «Донское раздолье» было присвоено звание «народный». В дальнейшем работа с ансамблем перешла к хранительнице казачьих песен, знатоку культуры донского края Неклюдовой Матрене Марковне, которая вложила много сил в развитие песенного творчества в коллективе, манере звучания голосов. С 2008 года, как указано в справочной информации, ансамблем руководит Игорь Петренко.

Фото с сайта МБУК «РКД»

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