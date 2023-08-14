В Волжском после поломки вновь запустят паром по Ахтубе

В Волжском Волгоградской области после вынужденного простоя вновь запустят паром «Дачник-1», курсирующий по Ахтубе. Как сообщает V102.RU, ранее движение прекратили из-за деформации ходового троса.
— С 16 августа 2023 года возобновляется работа паромной переправы «Дачник-1» по действующему расписанию, — заявили информагентству в МУП «Волжская автоколонна 1732».
С актуальным расписанием движения парома на 2023 год можно ознакомиться по ссылке. Напомним, движение парома «Дачник-1», курсирующего по Ахтубе приостановили с 2 августа.
Фото: администрация Волжского
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