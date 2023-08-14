В Волгоградской области в ближайшие три дня резко похолодает

В Волгоградской области в ближайшие три дня после изнурительной жары наступит долгожданное похолодание. Как сообщает V102.RU со ссылкой на Волгоградский гидрометцентр, температура в отдельные дни опустится до +10 градусов.

— Завтра, 15 августа, по региону осадки маловероятны, ветер северо-западного направления местами с порывами до 9-14 м/с. В ночной период +16...+21 °С, при прояснении +11...+16 °С, в дневные часы до +28...+33 °С, — пояснили информагентству в Волгоградском ЦГМС. — В середине недели, 16 августа, по области также без осадков с северо-западным ветром со скоростью 10-14 м/с. Ночью +16...+21 °С, при прояснении +11...+16 °С, днем +28...+33 °С.

В четверг, 17 августа, в районах без существенных осадков с ветром северо-западного направления 4-9 м/с, местами возможно усиление до 10-14 м/с. В ночные часы температура составит +15...+20 °С, при прояснении опустится до +10...+15 °С, днем воздух прогреется до +28...+33 °С.

— В Волгограде в ближайшие три дня установится переменная облачность. Во вторник, 15 августа, в городе-герое осадки не прогнозируются. Ветер северо-западного направления 6-11 м/с. Температура ночью +18...+20 °С, днем +30...+32 °С, — уточнили волгоградские прогнозисты. — В среду, 16 августа, сильные осадки обойдут областной центр стороной. Ветер северо-западного направления 7-12 м/с. В ночные часы +19...+21 °С, днем до +30...+32 °С.

К четвергу, 17 августа, в областной столице днем воздух прогреется до +29...+31 °С. Ночью температура за окном составит +18...+20 °С. Осадки маловероятны, ветер северный со скоростью 6-11 м/с.

По данным сервиса Gismeteo, с 14 по 20 августа в Волгограде самыми теплыми днями на неделе станут суббота и воскресенье — в эти дни столбики термометров покажут +34 °С и +35 °С соответственно. С понедельника по пятницу дневная температура не поднимется выше +31 °С.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»