Пассажиров автобуса №55 в Волгограде во время поездки засыпало сажей

Пассажиры автобуса №55 в Волгограде в минувший четверг вышли из автобуса №55 в испорченной одежде. Как рассказали V102.RU волгоградцы, которые ехали на автобусе с госномером р01708198, во время поездки на всех пассажиров сыпалась какая-то сажа.
- Пока мы сообразили, что к чему, у многих вся светлая одежда оказалась испачканной, - говорят горожане. – Что-то летело из решетки открытого люка, скорее всего, его крышка была чем-то испачкана. Когда мы сказали об этом водителю, тот вообще никак не отреагировал и даже не посмотрел, что с люком. Просто слов нет – как так можно относиться к людям, мы же не скоты!
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Между тем, автобус №55 обслуживает питерский перевозчик – ООО «Волгоградский автобусный парк», с которым администрация Волгограда заключила контракт на перевозку пассажиров на части маршрутов в областном центре. В мэрии на редакционный запрос V102.RU по поводу этой ситуации не ответили.
волгоградцы жаловались на сбои в движении автобуса №2. Так, 8 августа пассажиры не могли уехать с остановки «7-ая площадка» в Кировском районе с 5-00 ч. до 6-45 ч. 10 августа ситуация была еще хуже – утренней двойки не было целых два часа!
В администрации Волгограда признали проблемы с автобусом 8 августа и пояснили, что сбой произошел из-за поломки транспорта. Здесь также заявили, что последний раз автобусный парк МУП ВПАТП №7 пополнялся новой техникой в 2015-2017 годах и за это время она выработала свой ресурса. В мэрии ждут поставок новых единиц транспорта, но что делать пассажирам, которые на жаре вынуждены по несколько часов ждать автобусы, не уточняется.
Фото читателей V102.RU