Впервые за 27 лет в Волгоградской области отремонтируют соединяющую четыре района дорогу





В Волгоградской области начался ремонт 12-километрового участка автодороги «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)». Как сообщили V102.RU в областном комитете транспорта и дорожного хозяйства, эта дорога построена в 1996 году и за время эксплуатации ни разу капитально не ремонтировалась.

Дорожные работы проводятся на участке от х.Краснополов до х.Шакин, который находится в неудовлетворительном состоянии. Причина - несоблюдения грузоперевозчиками норм нагрузок и ограничений движения при температуре воздуха выше 32 градусов.

- Проектом предусмотрено полная замена дорожной одежды с устройством нового асфальтобетонного покрытия, новых водопропускных труб, установки технических средств организации дорожного движения, тротуаров в границах населенного пункта и с устройством искусственного освещения. Стоимость капитального ремонта составляет 844,2 млн. рублей, ввод в эксплуатацию намечен в 2026 году, - рассказали в профильном комитете обладмина.

Контракт на дорожный ремонт заключен с ООО «Гранит». На объекте уже начались подготовительные работы: подготавливается полоса отвода, демонтируются водопропускные трубы. Также на ремонтируемом участке устанавливаются предупреждающие дорожные знаки и временные технические средства организации дорожного движения.

Автодорога «Жирновск – Рудня – Вязовка – Михайловка – Кумылженская – Вешенская (Ростовская область)» обеспечивает транспортную взаимосвязь четырех районов Волгоградской области: Жирновского, Руднянского, Еланского, Кумылженкого и городского округа Михайловка. Кроме того, она является участком маршрута, соединяющего две автомобильные дороги общего пользования федерального значения.



