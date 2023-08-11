Впервые за 27 лет в Волгоградской области отремонтируют соединяющую четыре района дорогу

Посещение лесов в Волгоградской области из-за жары запретили до 2 сентября11.08.2023 16:19
Регоператор «ЭкоЦентр» ликвидировал свалку-гигант в Краснооктябрьском районе11.08.2023 15:04
«Ночные волки» устроят в Волгограде мотопарад, концерт у вокзала и шоу возле музея-панорамы11.08.2023 13:04
В Волгоградской области простились с погибшим на Украине рядовым11.08.2023 12:36
Морг под Волгоградом ускорил выдачу покойников из-за поломки холодильников11.08.2023 12:08
В Волжском больше недели ищут пропавшую пенсионерку в шапке11.08.2023 11:05
Количество жалоб волгоградцев на наливайки выросло в 10 раз11.08.2023 10:49
Центр Волгограда перекрыли из-за подготовки к байк-шоу «Ночных волков»11.08.2023 10:10
В Волгоградской области к выходным похолодает до +15 °С11.08.2023 09:18
Волгоградских дачников предостерегли от затаившейся в сарае опасности11.08.2023 07:40
В Волгоградской области регистрируются единичные случаи заболеваемости геморрагической лихорадкой с почечным синдромом, переносчиком которой являются мышевидные грызуны. Как сообщили V102.RU в территориальном управлении Роспотребнадзора, это природно-очаговая вирусная инфекционная болезнь, которая...