Внесены изменения по заключению договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования

Общество 10.08.2023 16:12
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10.08.2023 16:12
С 1 сентября 2023 года вступают в силу поправки в Федеральный закон «О газоснабжении в РФ», согласно которым изменяются требования к специализированным организациям, осуществляющим деятельность по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования.
Теперь одним из основных критериев отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Основным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.
В Волгоградской области одной из таких специализированных организаций является ООО «Газпром газораспределение Волгоград».
Кроме того, произойдут изменения, направленные на усиление требований по обеспечению безопасной эксплуатации внутридомового (ВДГО) и внутриквартирного (ВКГО) газового оборудования:
• закрепление принципа «один МКД – одна специализированная организация», когда собственники помещений в МКД будут обязаны заключить договоры на ТО ВКГО с той же специализированной организацией, с которой у управляющей организации (ТСЖ, ЖСК и пр.) заключен договор на ТО ВДГО;
• усиление надзора за соблюдением требований по техническому обслуживанию газового оборудования, а также за содержанием вентиляционных и дымовых каналов со стороны органов государственной власти.
Мы собрали самые актуальные вопросы, связанные с изменениями по заключению договоров на обслуживание и ремонт газового оборудования.
Как мне узнать, какие организации в моем регионе теперь имеют право на проведение ТО ВДГО и ТО ВКГО?
В соответствии с принятыми изменениями основным критерием отнесения организации к категории специализированных будет наличие у нее статуса газораспределительной организации. Главным признаком таких организаций является осуществление транспортировки газа по газораспределительным сетям.
Информацию о таких организациях можно уточнить у поставщика газа. Если необходимо заключить договор о техническом обслуживании ВКГО в многоквартирном доме, сведения об исполнителе по договору может также предоставить управляющая компания (ТСЖ, ЖСК и др.), которая заключает с этой же организацией договор о техническом обслуживании и ремонте ВДГО, относящегося к общему имуществу собственников квартир.
В моем регионе несколько газораспределительных организаций. Как понять, с какой из них нужно заключить договор?
Если вы являетесь собственником частного домовладения, то определить газораспределительную организацию для заключения договора на ТО ВДГО вы можете самостоятельно, обратившись к поставщику газа. Определившись, обратитесь в эту организацию.
Если вы проживаете в многоквартирном доме, то ваш договор на ТО ВКГО должен быть заключен с той же газораспределительной организацией, что и договор на ТО ВДГО вашего МКД. Обратитесь в вашу управляющую компанию (ТСЖ, ЖСК и др.) за уточняющей информацией.
Я живу в МКД. Если все жильцы должны заключить договор с одной компанией, нужно ли это делать каждому отдельно?
Договор о техническом обслуживании ВКГО в МКД может быть заключен либо от имени всех собственников помещений или нанимателей жилых помещений может быть заключен лицом, определенным решением общего собрания собственников помещений в данном МКД, либо собственником помещения напрямую с ГРО.
Вопрос о заключении единого (от имени всех жильцов дома) либо индивидуальных договоров рекомендуется обсудить на общем собрании собственников квартир.
В какие сроки я должен заключить договор?
Договоры о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме, заключенные до 01.09.2023, в том числе с другими специализированными организациями, действуют до их прекращения или расторжения, но не позднее 01.01.2024.
Договоры о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования, заключенные собственниками жилых домов до 01 сентября 2023 года, действуют до их прекращения или расторжения. Пролонгация таких договоров не предусмотрена.
Что будет, если я не перезаключу договор?
Наличие договора на техническое обслуживание газового оборудования является обязательным условием поставки газа. В адрес потребителей, не заключивших договоры на ТО ВДГО и ВКГО с газораспределительной организацией, поставщиком газа будут направлены соответствующие уведомления.
В случае игнорирования уведомления поставщик газа в соответствии с пп. 45-46 Правил поставки газа для обеспечения коммунально-бытовых нужд граждан, утвержденных постановлением Правительства РФ от 21.07.2008 № 549, вправе в одностороннем порядке инициировать приостановление подачи газа потребителю.
У меня уже есть договор с газораспределительной организацией, все равно надо перезаключать или он будет продлен?
Договор в любом случае необходимо перезаключить по утвержденной Минстроем России типовой форме (приказ Минстроя России от 29.05.2023 № 388/пр).
Сколько будет стоить договор на ТО со специализированной организацией?
Стоимость работ по техническому обслуживанию ВДГО индивидуальных жилых домов и ВКГО в МКД будет определяться в соответствии с Методическими указаниями, утвержденными Минстроем России. С ценами на работы по техническому обслуживанию вы можете ознакомиться на официальных интернет-ресурсах газораспределительных организаций.
В ООО «Газпром газораспределение Волгоград» можно заключить договор о техническом обслуживании и ремонте внутриквартирного газового оборудования в многоквартирном доме или договор о техническом обслуживании внутридомового газового оборудования в жилом доме (домовладении). Это можно сделать на официальном сайте www.34gaz.ru или непосредственно в клиентских центрах подразделений компании. Стоимость договора зависит от количества и типа газового оборудования.
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