Общество

«Выживаем 10 лет и два дня»: пекло иссушило последнюю воду и терпение жителей Быково

Общество 09.08.2023 16:51
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09.08.2023 16:51



Жители рабочего поселка Быково в Волгоградской области третьи сутки остаются без какой-либо воды. По словам сельчан, вода давно стала в их населенном пункте настоящим дефицитом, особенно летом.
– Это какая-то борьба за выживание! Мы открываем все краны, прислушиваемся к каждому звуку, чтобы не пропустить момент, когда пойдет вода. Последние 10 лет в поливочный сезон с водой одни проблемы. Днем ее нет, но можно набрать воды и искупаться ночью, но вторые сутки нет ни капли. В такое пекло без воды - настоящий ад! А у нас 40-50 градусов жары, – рассказала V102.RU жительница Быково Валерия Коломыйченко.
По словам женщины, в ее квартире все заставлено пятилитровыми бутылками, поэтому пока используются старые запасы, но скоро и они закончатся. Что делать дальше – неизвестно.





 Мы живем в двухэтажке на улице Щербакова – это самый центр Быково. Рядом с нами через площадь расположена администрация района, но вода у них есть, что, знаете, уже обычных людей не удивляет. А мы живем без воды и слушаем бесконечные обещания, вот только ничего не делается. Нам говорят, что плохой напор, так как насосы старые и не справляются. Обещают починить, якобы и деньги у них на это есть, но воды как не было - так и нет, – возмущается Валерия.



Жители рабочего поселка отмечают один парадокс. Он заключается в том, что проблемы с водой наблюдаются не во всем Быково, а только в какой-то его части.
 Точно воды нет на улицах Щербакова и Волжская. Так же, как и мы, страдает школа №3, аграрный техникум и расположенные рядом студенческие общежития. Когда приезжают студенты, то они начинают по дворам с баклажками ходить, воду просить. Причем в одном дворе может быть напор, а в соседнем его не будет. От чего это зависит, мы так и не поняли, – сообщила собеседница агентства.
Женщина надеется, что публикация в СМИ освежит воспоминания у местных чиновников и они вспомнят об обещаниях, которые давали жителям, и решат, наконец, эту проблему. 
Фото Валерии Коломыйченко

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