Общество

В Волгограде взялись за строительство дороги с выездом в пойму реки Царица

Общество 08.08.2023 18:57
0
08.08.2023 18:57



В Волгограде приступили к поиску подрядной организации, которая построит автодорогу по улице Ким в пойму реки Царица в Ворошиловском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, общая начальная цена двух электронных аукционов составляет 868,9 миллиона рублей ( 479,3 и 389,6 млн. соответственно). Речь идет о возведении подпорной стенки от ул. Серпуховская до ул. Симбирская.
Согласно проектной документации, строительство новой дороги протяженностью более 1 километра пройдет в три этапа: строительство ул. Ким от примыкания к улице Козловская до примыкания к улице Серпуховская; строительство улицы №6 от примыкания к ул. Профсоюзная до примыкания к проектируемой улице Ким; строительство улицы №6 от примыкания к ул. Ким до примыкания к ул. Симбирская с устройством пешеходного спуска в пойму реки Царица.
Строительство этой дороги вошло в реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Волгограда. В этом реестре указано, что сметная стоимость этой дороги протяженностью 1,02492 км составляет 1,7 млрд рублей.
О том, что в пойме реки Царица будет построена новая дорога и парковочные места говорил летом 2022 году на встрече с молодыми архитекторами глава региона. Губернатор тогда сообщил, что новая дорога пройдет под мостом от парковки около музея «Россия - моя история» вдоль правого склона поймы реки Царица. Также сообщалось о строительстве магистрали, которая соединит пойму с улицей КИМ в Ворошиловском районе.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
08.08.2023 21:12
Общество 08.08.2023 21:12
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 19:59
Общество 08.08.2023 19:59
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 19:44
Общество 08.08.2023 19:44
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 16:49
Общество 08.08.2023 16:49
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 16:35
Общество 08.08.2023 16:35
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 14:50
Общество 08.08.2023 14:50
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 13:55
Общество 08.08.2023 13:55
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 12:13
Общество 08.08.2023 12:13
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.08.2023 11:04
Общество 08.08.2023 11:04
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 10:09
Общество 08.08.2023 10:09
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 09:54
Общество 08.08.2023 09:54
Комментарии 0

0
Далее
Общество
08.08.2023 09:46
Общество 08.08.2023 09:46
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 09:31
Общество 08.08.2023 09:31
Комментарии

0
Далее
Общество
08.08.2023 08:58
Общество 08.08.2023 08:58
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2023 21:46
Общество 07.08.2023 21:46
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

21:30
Алексей Стукалов прокомментировал «Высоте 102» уход из «Ротора»Смотреть фотографии
21:12
Небольшой дождик 9 августа остудит раскаленный от жары ВолгоградСмотреть фотографии
20:13
ЦБ: волгоградский бизнес за год приспособился и разбогателСмотреть фотографии
19:59
«Чем тушить будем? Плюшками?»: в Котово половина домов в дикую жару осталась без водыСмотреть фотографии
19:44
«Думала, это дым»: полчища саранчи накрыли Астраханскую областьСмотреть фотографии
18:57
В Волгограде взялись за строительство дороги с выездом в пойму реки ЦарицаСмотреть фотографии
18:01
«Все оказалось намного страшнее»: соседи рассказали о подозреваемой в убийстве ребенка волгоградкеСмотреть фотографии
16:57
Уволен главный тренер волгоградского «Ротора» Алексей СтукаловСмотреть фотографии
16:49
«Нашли замену»: в Волгограде наладили движение автобуса №109 из-за разгневанных дачниковСмотреть фотографии
16:35
Знак видишь? А он есть: полицейские нашли в центре Волгограда дорожные указатели-невидимкиСмотреть фотографии
15:34
Под Волгоградом иномарка вылетела с трассы и перевернуласьСмотреть фотографии
15:21
В Волжском вынесли приговор по делу о сварившихся в кипятке пенсионерахСмотреть фотографии
14:57
Неадекватный волгоградец жестоко избил свою бабушкуСмотреть фотографии
14:50
Лидер ЛДПР Слуцкий в Волгограде предложил ввести сиесту из-за жарыСмотреть фотографии
13:55
Губернатор Бочаров приказал снести наливайки возле старейшей школы на ТулакаСмотреть фотографииCмотреть видео
12:52
«Старики – расходный материал»: волгоградцев предостерегли от совершения терактов в регионеСмотреть фотографии
12:13
Траты своих детей контролируют 57% волгоградцевСмотреть фотографии
11:42
Выскочивший на «красный» фургон сбил подростка в Волгограде: видеоСмотреть фотографии
11:38
Муж на СВО, дети – у бабушки: волгоградка на видео призналась в убийстве 9-месячного сынаСмотреть фотографии
11:18
В Волгограде ликвидировали крупный пожар в частном сектореСмотреть фотографии
11:05
В Котельниково прошла «охота на риски»Смотреть фотографии
11:04
«Чего вы там не чешетесь?»: на севере Волгограда разгневанная толпа дачников требует автобус №109Смотреть фотографии
10:53
Волгоградка уморила голодом 9-месячного сына. В СК возбуждено уголовное делоСмотреть фотографии
10:09
В Волгограде капитально омолаживают старейшие школыСмотреть фотографии
10:06
В частном секторе в Волгограде горят жилые домаСмотреть фотографииCмотреть видео
09:54
Волгоградцам рассказали о развитии ж/д транспорта и безопасности вблизи магистралиСмотреть фотографии
09:46
В Волгограде появились вакансии с регулярными праздниками и зарплатой в 100 тысячСмотреть фотографии
09:31
В Волгограде перекрыт температурный рекорд 1998 годаСмотреть фотографии
08:58
Новый теплопровод для цирка прокладывают в ВолгоградеСмотреть фотографии
08:19
В Волгоградской области две недели ищут 49-летнего мужчинуСмотреть фотографии
 