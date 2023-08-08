В Волгограде взялись за строительство дороги с выездом в пойму реки Царица

Общество 08.08.2023 18:57
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08.08.2023 18:57
В Волгограде приступили к поиску подрядной организации, которая построит автодорогу по улице Ким в пойму реки Царица в Ворошиловском районе. Как сообщает V102.RU со ссылкой на сайт госзакупок, общая начальная цена двух электронных аукционов составляет 868,9 миллиона рублей ( 479,3 и 389,6 млн. соответственно). Речь идет о возведении подпорной стенки от ул. Серпуховская до ул. Симбирская.
Согласно проектной документации, строительство новой дороги протяженностью более 1 километра пройдет в три этапа: строительство ул. Ким от примыкания к улице Козловская до примыкания к улице Серпуховская; строительство улицы №6 от примыкания к ул. Профсоюзная до примыкания к проектируемой улице Ким; строительство улицы №6 от примыкания к ул. Ким до примыкания к ул. Симбирская с устройством пешеходного спуска в пойму реки Царица.
Строительство этой дороги вошло в реестр инвестиционных проектов, получивших положительное заключение об эффективности использования средств бюджета Волгограда. В этом реестре указано, что сметная стоимость этой дороги протяженностью 1,02492 км составляет 1,7 млрд рублей.
О том, что в пойме реки Царица будет построена новая дорога и парковочные места говорил летом 2022 году на встрече с молодыми архитекторами глава региона. Губернатор тогда сообщил, что новая дорога пройдет под мостом от парковки около музея «Россия - моя история» вдоль правого склона поймы реки Царица. Также сообщалось о строительстве магистрали, которая соединит пойму с улицей КИМ в Ворошиловском районе.
Материал опубликован в рамках проекта «Настоящее без коррупции – основа развития региона»
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