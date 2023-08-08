Общество

Новый теплопровод для цирка прокладывают в Волгограде

Общество 08.08.2023 08:58
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08.08.2023 08:58


«Концессии теплоснабжения» завершают перекладку тепловой сети на улице Краснознаменская в Волгограде  в рамках реконструкции здания цирка. Как сообщили V102.RU в компании, рабочие меняют участок коммуникаций протяженностью 150 метров с проходом через ул. Краснознаменская, начиная от территории бывшего кинотеатра «Победа»  и заканчивая пространством около цирка. Для обеспечения здания допустимой мощностью было принято решение заменить старый трубопровод диаметром 150 мм на новый, диаметром 200 мм. Теплопровод прокладывали методом протаскивания под землей, чтобы не нарушать дорожное полотно на активном участке автомобильного движения. 
- Модернизация сети обеспечит повышение надежности и качества теплоснабжения, а также дополнительные потребности цирка в тепловой энергии. Мероприятия также позволят выполнить комплексное благоустройство вокруг кинотеатра «Победа», исключив необходимость вмешательства в инженерные сети в последующие годы, - пояснил заместитель главного инженера «Концессий теплоснабжения» Александр Рыкалин. 
При этом новый теплопровод обеспечит ресурсом не только здание цирка, но и улучшит надежность теплоснабжения роддома №2. На на период замены трубопровода медицинское учреждение получало ресурс в полном объеме. Для обеспечения бесперебойной подачи горячего водоснабжения силами подрядной организации было установлено бойлерное оборудование. В здании роддома поставили два электрических накопительных водонагревателя общим объёмом 600 литров. В результате при отключении централизованного горячего водоснабжения пациенты ГУЗ «Клинический родильный дом № 2» без перерыва пользовались горячей водой.

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