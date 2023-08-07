Экс-мэра города коммунальных катастроф Волгоградской области потянуло в деревню

Сергей Лесниченко, бывший глава городского поселения города Котово Волгоградской области, зарегистрировался кандидатом в главы администрации Моисеевского сельского поселения. Как сообщает V102.RU со ссылкой на официальные опубликованные документы, Сергей Лесниченко намерен побороться за должность главы сельского поселения вместе с предпринимателем Анатолием Макаревичем и пенсионером Юрием Тюриным.

Как следует из обнародованных сведений, Сергей Лесниченко получил в 2022 году доход в размере 916 тысячи рублей, из имущества у него – 2 земельных участка, жилой дом, гараж и два отечественных автомобиля.

Досрочные выборы главы Моисеевского сельского поселения запланированы на 10 сентября 2023 года.

Ранее, напомним, V102.RU сообщало о том, что Сергей Лесниченко в начале марта 2023 года ушел в досрочную отставку с поста главы администрации Котово. Эту должность он занимал с декабря 2021 года. А перед назначением главой Котово он возглавлял Моисеевское сельское поселение, куда теперь и хочет вернуться.

За время руководства городом Сергеем Лесниченко в городе продолжилась череда бесконечных коммунальных аварий и проблем с тепло и водоснабжением домов и социальных объектов.

Кроме того, после отставки градоначальника были возбуждены два уголовных дела – по благоустройству парка, где сначала разрушилась, а потом пропала баскетбольная площадка, и по ремонту улицы Дачная, которая разрушилась буквально через пару месяцев после сдачи ее в эксплуатацию.