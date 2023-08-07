Общество

«Наказание какое-то»: 10% волгоградцев не готовы пытать чиновников отечественными авто

Общество 07.08.2023 14:29
0
07.08.2023 14:29


В Волгограде, как, впрочем, и в других российских городах, одной из самым популярных на минувшей неделе тем стало предложение Владимир Путина пересадить чиновников и депутатов на отечественные автомобили. И, пока депутаты Волгоградской областной думы осмелились лишь на пару отечественных «Москвичей», а их саратовские коллеги уже по полной объезжают «Лады Гранты», аналитики  опрашивают жителей регионов. Волгоградцы, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса SuperJob, горячо поддержали инициативу главы государства. Но нашлись и те, кто склонен все же пожалеть госслужащих. 

В частности, сообщается, что идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили поддержали 78% волгоградцев. 

Вот самые частые ответы жителей Волгоградской области, которых опрашивали на протяжении двух дней, 3 и 4 августа:

«Пусть развивают российский автопром»

«Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»

«Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера». 

– Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (86%), – сообщают аналитики. – Против подобного предложения высказались 10%.

Аргументы последних выглядят следующим образом: 

«Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»

«Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

Уточняется, что в опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Напомним, что на покупку четырех новых автомобилей – двух иномарок и двух «Москвичей» – депутаты Волгоградской областной думы планируют потратить более 9 миллионов рублей. В настоящее время на сайте госзаказов продолжается сбор предложений от потенциальных поставщиков. 

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Общество
07.08.2023 15:17
Общество 07.08.2023 15:17
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2023 14:24
Общество 07.08.2023 14:24
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2023 10:51
Общество 07.08.2023 10:51
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2023 10:06
Общество 07.08.2023 10:06
Комментарии

0
Далее
Общество
07.08.2023 08:34
Общество 07.08.2023 08:34
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 21:00
Общество 06.08.2023 21:00
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 19:41
Общество 06.08.2023 19:41
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 18:51
Общество 06.08.2023 18:51
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 17:56
Общество 06.08.2023 17:56
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 15:14
Общество 06.08.2023 15:14
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 11:23
Общество 06.08.2023 11:23
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 09:59
Общество 06.08.2023 09:59
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 09:03
Общество 06.08.2023 09:03
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 08:38
Общество 06.08.2023 08:38
Комментарии

0
Далее
Общество
06.08.2023 08:01
Общество 06.08.2023 08:01
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

15:17
На юге Волгограда заводской трамвай с 8 августа заменят бесплатным автобусомСмотреть фотографии
14:29
«Наказание какое-то»: 10% волгоградцев не готовы пытать чиновников отечественными автоСмотреть фотографии
14:24
В хуторе Волгоградской области ввели карантин из-за больного зверяСмотреть фотографии
13:57
Волгоград примет соревнования по вейксерфингу. Ожидается 100 участников со всей РоссииСмотреть фотографии
13:53
Волгоградцы в полтора раза чаще стали брать ипотекуСмотреть фотографии
12:15
Под Волгоградом погиб 16-летний мотоциклист после наезда на животноеСмотреть фотографии
11:07
«Оторвало колеса и разлетелось стекло»: три человека пострадали в массовом ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
10:51
В Волгограде окончательно признали неприличной рекламу крема со словом «вылюби»Смотреть фотографии
10:17
Работники «Красного Октября» приняли участие в чемпионате профмастерстваСмотреть фотографии
10:06
Бочаров: волгоградские аграрии выполнили план по сбору 5 млн тонн зернаСмотреть фотографии
10:01
В Волгограде нашли и осудили 54-летнего мужчину за убийство 13-летней давностиСмотреть фотографии
08:34
РПН: волгоградцы стали меньше жаловаться на клещейСмотреть фотографии
08:02
В Волгоградской области таможенники изъяли 7 тонн заграничного парфюма из КазахстанаСмотреть фотографии
21:44
«Кипел песок, пылали страсти»: в Волгограде на стадионе «Динамо» открыли пляж для лучших волейболистов РоссииСмотреть фотографии
21:00
«Что-то за гранью!»: волгоградский депутат вступился за избитого инвалида-участника СВОСмотреть фотографии
19:41
Пропавшего глухого волгоградца нашли мертвым рядом с домомСмотреть фотографии
18:51
«Ребенок должен висеть на груди»: врач рассказала о «немолочных» женщинах и вредных соскахСмотреть фотографии
17:56
Врачи рассказали о пострадавших из Ленобласти в ДТП под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:31
«Ни фарта, ни голов»: волгоградский «Ротор» проиграл в Омске лидеру Второй лиги «Иртышу» - 0:1Смотреть фотографии
16:40
СК: 14-летний подросток сбежал из лагеря под Волгоградом и утонулСмотреть фотографии
16:23
Друг все знал и молчал. В Волгоградской области в детском лагере погиб школьникСмотреть фотографии
15:51
Авторынок продолжает ставить рекорды ростаСмотреть фотографии
15:14
Полный оружия автобус заметили в центре ВолгоградаСмотреть фотографии
14:09
Волгоградку избила и оттаскала за волосы пара с ребенком на руках: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
13:19
Подробности смертельного ДТП с семьей из Ленобласти под ВолгоградомСмотреть фотографии
12:39
Волгоградца нашли мертвым на даче рядом с удлинителемСмотреть фотографии
11:48
«Ждем кинологов»: в Волгограде эвакуируют ТРК «Европа Сити Молл»Смотреть фотографии
11:23
В Волгоградской области дополнительно выставили 47 наблюдательных постовСмотреть фотографии
10:44
На волгоградской трассе в ночном ДТП погибли три человека, шестеро в больницеСмотреть фотографии
09:59
МЧС: в Волгоградской области 7 и 8 августа ожидается жара до +42 ºССмотреть фотографии
 