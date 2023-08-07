«Наказание какое-то»: 10% волгоградцев не готовы пытать чиновников отечественными авто

В Волгограде, как, впрочем, и в других российских городах, одной из самым популярных на минувшей неделе тем стало предложение Владимир Путина пересадить чиновников и депутатов на отечественные автомобили. И, пока депутаты Волгоградской областной думы осмелились лишь на пару отечественных «Москвичей», а их саратовские коллеги уже по полной объезжают «Лады Гранты», аналитики опрашивают жителей регионов. Волгоградцы, как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные сервиса SuperJob, горячо поддержали инициативу главы государства. Но нашлись и те, кто склонен все же пожалеть госслужащих.

В частности, сообщается, что идею о том, что чиновники должны пересесть с иномарок на отечественные автомобили поддержали 78% волгоградцев.

Вот самые частые ответы жителей Волгоградской области, которых опрашивали на протяжении двух дней, 3 и 4 августа:

«Пусть развивают российский автопром»

«Мы тоже можем строить, сама сборка и комплектация достойного качества»

«Если будет государственный заказ на обслуживание этих отечественных машин, то, думаю, это хорошая мера».

– Чаще остальных за инициативу президента выступают респонденты старше 45 лет (86%), – сообщают аналитики. – Против подобного предложения высказались 10%.

Аргументы последних выглядят следующим образом:

«Существуют более актуальные вопросы, требующие оперативного решения»

«Была бы рада, если бы наш автопром заработал так, чтобы люди его сами бы выбирали. А то звучит так, как будто бы это наказание такое».

Уточняется, что в опросе приняли участие экономически активные граждане из города.

Напомним, что на покупку четырех новых автомобилей – двух иномарок и двух «Москвичей» – депутаты Волгоградской областной думы планируют потратить более 9 миллионов рублей. В настоящее время на сайте госзаказов продолжается сбор предложений от потенциальных поставщиков.