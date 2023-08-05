«Парень уже простился с жизнью»: спасатели рассказали, почему тонут волгоградцы





«Я купаюсь в этом месте уже много лет. Здесь безопасно на все 100%». Эту фразу волгоградские спасатели слышат едва ли не каждый день. Однако ложная уверенность в своих силах нередко становится первым шагом на пути к трагедии. Корреспонденты ИА «Высота102» вышли в рейд с сотрудниками службы спасения и узнали, где, как и почему в Волгограде тонут люди.

Спасательный катер останавливается в районе 17-го причала, что соседствует с пожарным пароходом «Гаситель». Совсем недавно здесь, в нескольких метрах от воды, установили металлический крест – в память о погибшем 19-летнем волгоградце и всех утонувших в Волге детях.





– Может, хоть кого-то это остановит? – причаливая к берегу, рассуждают Алексей и Наталия, сотрудники Центрального поисково-спасательного отделения ГКУ "Служба спасения" . – Это ведь опасное место. Из-за затопленных плит вода здесь теряет свое движение – образуются круговороты. Попадая в них, люди начинают паниковать и теряют силы. Однажды мы получили вызов, подходим сюда и видим, что на воде лежит мальчишка лет 14. Сил уже нет. Вытащили его, укрыли одеялом, привезли к нам на станцию. И тут он говорит страшную вещь: «Я, если честно, уже простился с жизнью». Когда у него хоть немного поднялась температура, мы передали его врачам скорой помощи.

Аншлаг на берегах Волги начинается с раннего утра. Горожане разбирают лежаки на Бобрах, останавливаются в районе речпорта, купаются у стенки Родимцева и на некогда популярном пляже у ЦПКиО.

– В городе нет официальных пляжей, поэтому люди становятся заложниками ситуации. Если бы места для отдыха открывали в каждом районе города, мы пошли бы купаться туда, где чистый берег, где дежурят спасатели, где есть огороженная территория и обустроены места для детей. А пока в городе-миллионнике негде окунуться в воду, – в один голос повторяют отдыхающие.

– Конечно, мы разговариваем с людьми, объясняем, что на «диких» пляжах купаться небезопасно, а они нам в ответ: «А почему нельзя? Тут есть ступени, мы будем с них прыгать», – подключаются спасатели. – Но чаще всего мы слышим следующее: «Всю жизнь тут плаваем и ныряем, место знаем, как свои пять пальцев. Не мешайте отдыхать».

«Пьяные, дети и иностранцы – в особой группе риска»





Редкое дежурство волгоградских спасателей обходится без происшествий. В разгар жары количество вызовов и вовсе растет в геометрической прогрессии. Вот лишь малая часть заявок, принятых за последние дни:

– Из-за сильного ветра девушки на сап-бордах не могут причалить к берегу.

– Мужчина на берегу получил тепловой удар.

– Пьяный волгоградец нырнул в воду и из-за сильного течения не может подойти к берегу.

– Однажды мы с коллегой заметили, как пьяный мужчина – он был буквально в полуобморочном состоянии – под мостом прыгал в воду. На этот шаг его подзуживала отдыхающая рядом молодежь, которую мы не раз предупреждали об ответственности. Их не остановило даже то, что мы решили вызвать полицию и сотрудников отдела по надзору за несовершеннолетними, – вспоминает Наталия Пшеничкина. – В итоге человек рухнул в воду на живот. Мы сразу же подошли на место, но к тому моменту мужчину уже вытащили на берег.





– Пьяным море по колено – нередко они разбиваются, прыгая с причалов, теплоходов. Хотя на самом деле трагедия может случиться и у берега, – поддерживает Алексей Зарецкий. – Как-то раз патрулировали акваторию и увидели сидящую на берегу компанию – 5-6 перебравших со спиртным мужчин. Один был в стороне, лежал на спине в воде. При этом было очевидно, что он уже не может встать. Всего одной волны могло бы хватить, чтобы он захлебнулся. Мы подошли к берегу, вытащили его и попросили друзей повнимательнее за ним приглядывать.

«И дети, и взрослые тонут молча»

Будущая трагедия складывается из нескольких звеньев. Самым страшным «коктейлем» спасатели называют чрезмерную уверенность в своих силах и потерю контроля над ситуацией. Камнем на дно волгоградцев тянет и парализующая паника.

– И дети, и взрослые тонут молча. Когда-то я и сама испытала похожие ощущения. Еще студенткой я отдыхала с подругой в районе того самого злополучного 17-го причала. Мы сидели в воде, плескавшейся на уровне плечь. Когда прошла лодка, нас окатило волной. Я в этот момент рассмеялась и глотнула воды. Ощущение, что в одночасье горло сжалось до размера игольного ушка. Меня душил кашель, я не могла не только что-то сказать – даже вдохнуть. Подруга же была в панике, бегала вокруг меня с круглыми от страха глазами и не понимала моих знаков, – рассказывает Наталия. – А моя служба началась с происшествия на Бобрах: 48-летний мужчина, который не умел плавать, ушёл под воду. Очевидцы искали его семь минут – вода уже цвела, и была очень мутная. Когда наконец достали, положили на берег и начали качать. Скорая приехала всего за 16 минут, но мужчину было не спасти. Слишком много времени было потеряно на панику.





А вот у самих спасателей при получении вызова времени на эмоции попросту нет. К месту ЧП водная «скорая помощь» должна примчаться уже через 4-6 минут.

– Мы должны приезжать на вызов уже через 4-6 минут. Это время, когда реанимация имеет смысл, – объясняет Наталия Пшеничкина. – У нас в службе был случай, когда спасатели откачали парня, пробывшего под водой 20 минут. Но что с ним было дальше, мы не знаем. В организме очень быстро происходят необратимые последствия, и часто человек умирает от их совокупности. Во-первых, в условиях гипоксии отмирают клетки головного мозга – из-за этого может наступить так называемая социальная смерть. Во-вторых, легкие человека не рассчитаны на попадание в них воды. Она разрывает легкие, происходит паратравма. А в кровь тонущего попадает инфекция, так как вода, конечно же, не стерильна.

К счастью, далеко не все происшествия на воде заканчиваются трагедией. И хотя спасатели не ведут счет спасенным жизням, историй с хеппи-эндом в их арсенале хватит на несколько книг.

– Алексей у нас в этом плане удачливый, – улыбается Наталия. – Однажды ночью он получил вызов – человек спрыгнул с моста через Волгу. Он в одиночку выехал на место, поднял пострадавшего – мужчину крупной комплекции – и привез его на берег.





– Делай добро, и бросай его в воду, – с легким смущением отзывается Алексей. – Коллеги говорили, что никто и никогда не придет к нам с благодарностью. А этот мужчина, кстати, пришел. Мы «подружились» в социальных сетях, поздравляем друг друга с Новым годом. Вообще –то подобные истории находят меня повсюду. Как-то раз пришел на автовокзал, а там человек лежал с приступом эпилепсии. Откачивал его до приезда скорой помощи. Многие опасаются оказывать первую помощь, говорят о рисках сломать ребра при реанимации. На мой взгляд, стоит хотя бы попытаться. Сломанные ребра не ценнее самой жизни.





Подготовила Виктория Чумакова

Фото: Павел Мирошкин / ИА «Высота 102»