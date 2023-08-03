Общество

Коллеги волгоградских депутатов без колебаний пересели на «Лады»

Общество 03.08.2023 19:20
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03.08.2023 19:20


В соседнем с Волгоградской областью регионе депутатов массово пересадили на новые служебные автомобили. По информации ИА «СарИнформ», теперь парламентарии в Саратове будут ездить на скромных отечественных автомобилях «Лада Гранта». При этом, судя по опубликованным в Сети фото, коллег волгоградских народных избранников сей факт нисколько не печалит. 

– Депутаты уже оценили новые автомобили. К примеру, Юлия Литневская («Единая Россия») отметила, что в «Ладе» будет удобно ездить на мероприятия в районы региона, – сообщают саратовские журналисты со ссылкой на Telegram-канал областной думы. 

Сообщается, что саратовские народные избранники таким образом отреагировали на предложение председателя Государственной думы Вячеслава Володина пересесть на отечественные автомобили, отказавшись от иномарок. 

Отметим, что депутаты Волгоградской областной думы не столь решительны – в настоящее время парламентарии продолжают пользоваться иномарками, а накануне объявили закупку четырех новых автомобилей на 9 миллионов рублей, лишь два из которых – отечественные «Москвичи» последней модели стоимостью порядка 2,5 млн рублей за единицу. 

Фото: sarduma/t.me

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