







Мировой судья судебного участка Среднеахтубинского района Волгоградской области постановил оштрафовать должностное лицо ГБУ ВО «Волго-Ахтубинская пойма». Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, штраф назначен в сумме 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).

Установлено, что в природный парк обратился гражданин по вопросам нарушения режима особо охраняемой природной территории. Однако ответ в установленный законом срок ему не был направлен, что является нарушением порядка рассмотрения обращения граждан.



