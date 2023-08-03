Общество 03.08.2023 12:51
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03.08.2023 12:51
Мировой судья судебного участка Среднеахтубинского района Волгоградской области постановил оштрафовать должностное лицо ГБУ ВО «Волго-Ахтубинская пойма». Как сообщили V102.RU в Волгоградской межрайонной природоохранной прокуратуре, штраф назначен в сумме 5 тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения граждан (ст. 5.59 КоАП РФ).
Установлено, что в природный парк обратился гражданин по вопросам нарушения режима особо охраняемой природной территории. Однако ответ в установленный законом срок ему не был направлен, что является нарушением порядка рассмотрения обращения граждан.
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