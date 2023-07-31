Москвичев: обход Волгограда и два путепровода возведут в срок

Общество 31.07.2023 20:20
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31.07.2023 20:20
Три ключевых дорожных объекта, которые в настоящее время возводятся в Волгоградской области, будут построены в срок. Об этом, как передает V102.RU со ссылкой на обладминистрацию, заявил сегодня, 31 июля, председатель комитета Госдумы РФ по транспорту Евгений Москвичев.
В Волгоградской области он осмотрел все три объекта и остался доволен ходом работ. Депутат побывал на строительстве первого этапа обхода Волгограда, который планируют завершить в 2024 году, на ивановском путепроводе в Светлоярском районе и в Советском районе Волгограда, где возводится транспортная развязка над железнодорожными путями.
- Мы побывали на трех объектах, которые очень важны для жителей Волгоградской области. Объекты строятся по плану и, самое главное, — качественно, — отметил Евгений Москвичев
На обходе Волгограда продолжается строительство моста через ВДСК – это один из ключевых объектов. В марте завершилась надвижка правой половины моста. В следующем году на участке, куда входит мост, запустят движение транспорта. Готовность строительства первого этапа составляет более 65%.
На Ивановском путепроводе на пересечении автодороги «Волгоград — Октябрьский — Котельниково — Зимовники — Сальск» и железной дороги «Горнополянский — Канальная» строители уже завершили устройство насыпи земляного полотна и конструкции дорожной одежды; возведение фундаментов и опор путепровода; монтаж балок пролетного строения. Начаты работы по обустройству дороги.
В Советском районе Волгограда возводится путепровод над железнодорожными путями. Контракт был подписан в мае текущего года, но уже выполнено 70% от запланированного на этот год объема работ. Строительство этого объекта позволит обеспечить беспрепятственное движение автомобильного транспорта по дороге «Новый Рогачик — Волгоград», где сейчас из-за закрытия переезда образуются пробки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2024 года. Сейчас идет отсыпка насыпи земляного полотна по основному ходу, начаты работы по устройству свайного поля путепровода.
- Все вопросы, которые будут по желдороге или с какими-то другими организациями мы будем оперативно решать, - заверил Москвичев. – В 2024 году город получит еще один путепровод, где люди не будут стоять часами на железнодорожных переездах.
Фото: ИД «Волгоградская правда»
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