В Волгограде эксперты назвали степень опьянения, в которой пребывал заштатный клирик Волгоградской и Камышинской епархии Сергей Акимочкин во время совершения массового ДТП и последующей потасовки с полицией. По информации МВД, передает V102.RU, на месте показания прибора составили 0,900 мг/л. Однако мужчина с результатами не согласился, а от прохождения процедуры в медицинском учреждении и вовсе отказался.

Отметим, что такая степень опьянения называется легкой, однако стоять на ногах, а тем более управлять транспортом при этом весьма опасно. Что, собственно, и показал опыт волгоградского священника.





Напомним, что Сергей Акимочкин был задержан в Волгограде вечером 27 июля. Об управлении машиной нетрезвым водителем в полицию сообщили горожане. При задержании клирик пытался скрыться с места, а затем обматерил сотрудников МВД и одного даже ударил.

Решением судов священник оштрафован в общей сложности на 33 тысячи рублей, из которых 3 тысячи – за неповиновение сотрудникам полиции, а 30 – за управление автомобилем без прав. Кроме того, в отношении мужчины решается вопрос о возбуждении уголовного дела за повторное нетрезвое вождение.