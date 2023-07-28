Бочаров оценил работу волгоградского СК, упомянув Донбасс и Новороссию

СУ СКР по Волгоградской области подвело итоги работы за первые шесть месяцев 2023 года. Как сообщает V102.RU, в расширенном заседании коллегии волгоградского следкома принял участие губернатор Андрей Бочаров, оценивший успехи силового ведомства, в том числе на новых территориях РФ.

— Еще раз как очень важные итоги отмечу рост раскрываемости по всему массиву подследственных преступлений. Достигнутую впервые стопроцентную раскрываемость по тяжким и особо тяжким преступлениям, таким как убийства, причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть и другие. А также двукратный, почти до ста процентов, рост уровня возмещения причиненного ущерба по делам о невыплате заработной платы. Все это, безусловно, свидетельствует о высоком уровне профессионализма сотрудников областного следственного управления, а также о конструктивном взаимодействии с органами власти и правоохранительными структурами на территории Волгоградской области, — заявил перед собравшимися Бочаров.

Глава региона также отметил успехи сотрудников областного главка СКР в работе по выявлению ранее неизвестных фактов преступлений нацистов против мирных жителей СССР в период Великой Отечественной войны, сообщив, что буквально на днях в Волгоградском облсуде приступили к рассмотрению 14 томов материалов, собранных волгоградскими следователями. Отдельно губернатор остановился на работе силового ведомства в Донбассе и Новороссии, подчеркнув важность вклада правоохранителей в раскрытие преступлений на этих территориях.

Глава области пожелал сотрудникам СУ СКР по региону продолжать также принципиально стоять на страже закона, уделяя особое внимание защите интересов и прав волгоградцев, в том числе тех, кто сейчас участвует в проведении СВО, а также членов их семей.

Андрей Бочаров от имени жителей поблагодарил главу СКР Александра Бастрыкина, руководителя СУ СКР по региону Василия Семенова и весь коллектив волгоградского следкома за профессионализм и высокую ответственность, попутно поздравив всех с недавно прошедшим профессиональным праздником — Днем сотрудников органов следствия России. Отличившимся сотрудникам СУ СКР вручили почетные грамоты.