Общество

Администрацию в Волгоградской области наказали за дырявое укрытие от радиации

Общество 25.07.2023 16:56
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25.07.2023 16:56


В Волгоградской области администрацию Филоновского сельского поселения уличили в халатном отношении к состоянию сооружения гражданской обороны. Во время проверки выяснилось, что подвал, предназначенный для укрытия населения в случает радиационной угрозы, находится в заброшенном состоянии. 

– Мировым судьей судебного участка №39 Новоаннинского района установлено, что на цокольном этаже здания, где находится защитное сооружение гражданской обороны – противорадиационное укрытие №707, собственником которого является администрация сельского поселения, не обеспечена герметичность дверных проемов основного и запасного входов, – сообщали в Объединенной пресс-службе судов Волгоградской области. – Элементы инженерных систем внутри защитного сооружения не окрашены в соответствующие цвета, также отсутствует соответствующая документация.

При этом подчеркивается, что чиновники «обязаны проводить мероприятия по гражданской обороне, разрабатывать и реализовывать планы гражданской обороны и защиты населения, проводить подготовку населения, создавать и поддерживать в состоянии готовности силы и средства гражданской обороны».

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