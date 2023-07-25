МЧС: обрушившийся на Волгоград ливень может смениться градом

Жителей Волгограда и области предупредили о резком изменении погоды. Как сообщает V102.RU со ссылкой на областной главк МЧС, до конца дня в городе-герое пройдут сильные ливни с штормовым ветром и градом.

— По сообщению Волгоградского ЦГМС, до конца суток в отдельных районах Волгоградской области ожидаются ливни с грозой, градом и шквалистым усилением ветра до 20-25м/с, — прокомментировали информагентству в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области.

Спасатели призывают быть бдительными и не рисковать лишний раз понапрасну в непогоду. Рекомендуется закрыть окна и двери, поставить автомобиль в гараж, избежать водных прогулок и прогулок по улицам вблизи неустойчивых конструкций и ветхих деревьев. При возникновении ЧС сразу же набирайте номер 101.

Фото: Павел Мирошкин ИА «Высота 102»