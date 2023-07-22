Общество

Горячую воду отключат в домах двух районов Волгограда

Общество 22.07.2023 09:57
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22.07.2023 09:57


В двух районах Волгограда часть домов  останется без горячей воды на несколько дней. Как сообщили V102.RU в комитете ЖКХ администрации Волгоградской области, приостановка ГВС связана с подготовкой теплового хозяйства к предстоящему отопительному сезону. Так, горячую воду отключат с 24 по 26 июля в Ворошиловском районе по следующим адресам:
ул. Козловская, 16, 16а, 25, 37, 47б,
ул. Клинская, 33, 34, 35,
ул. Калинина, 19, 21, 23, 25,
ул. Канунникова, 9,
ул. Огарёва, 1, 2, 7, 21б,
ул. Рабоче-Крестьянская, 21, 25, 27,
ул. Баррикадная, 19, 19А,
ул. Иркутская, 8,
ул. Циолковского, 17, 19, 21, 22, 23, 24, 29, 31,
ул. Грушевская, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12,
ул. Каменская, 4, 6, 8, 10,
ул. Лавочкина, 2, 3/1, 3/2, 5, 6/1, 7, 10/1, 10А,
ул. Краснослободская, 17, 19,
ул. Кузнецкая, 12, 16, 18, 20,
ул. Елецкая, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19,
ул. Моздокская, 3, 5, 7,
ул. Череповецкая, 1, 1а, 1а/1, 3, 5, 11/1, 11/2, 11/3,
ул. Ростовская, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19,
ул. Дубовская, 3, 5, 10, 14, 14а, 16, 16а, 18,
ул. Буханцева, 2, 2а, 2б, 4, 6, 18/1,
ул. Липецкая, 5, 7,
ул. Новоузенская, 10а,
ул. Профсоюзная, 16а, 20,
ул. Ковровская, 4,
ул. Бобруйская, 1, 1а,
ул. Пугачевская, 5а, 5г, 5д,
ул. Гомельская, 7.
С 25 по 3 августа не будет воды в ряде домов в Центральном районе:
ул. Пархоменко, 8, 15, 17, 29, 31, 33, 35, 39, 41, 43, 43а, 43б, 47, 57, 59, 59а, 61, 62,
ул. Новороссийская, 16, 67, 67а, 77,
ул. Двинская, 2, 2а, 7, 8, 10, 11, 11а, 12, 13, 13а, 14, 18, 20,
ул. Невская, 4а, 6, 6а, 8, 10, 12, 12а, 12б, 14, 16, 18, 18а, 18б,
ул. Ткачева, 3, 4, 5, 6, 7б, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 16а, 17, 18, 18а, 20,
ул. Рокоссовского, 38, 40а, 40б, 40в, 42, 44, 48, 48а, 50, 52, 52а, 54, 56, 58, 58а, 60,
ул. Днестровская, 2а, 12, 12б, 14а, 14б,
ул. Хиросимы, 1, 4, 6, 7, 7а, 8, 8а, 9, 11, 13, 14, 15, 15а, 16, 20,
ул. Селенгинская, 9, 11, 16,
ул. Х. Нурадилова, 7.



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